Többen meghaltak egy nigériai gáztelepen történt robbanásban

Legkevesebb tizennyolc ember vesztette életét és több negyvenen égési sérüléseket szenvedtek.

Egy taxisofőr, aki segített a sérülteket elszállítani, arról számolt be, hogy a Nasarawa székvárosában történt robbanás következtében több mint egy tucat jármű is kiégett, köztük olyanok is, amelyekben utasok is voltak. Az áldozatokat mentőautók hiányában motorkerékpárokkal szállították kórházba.

A nigériai rendőrség megerősítette a robbanás tényét, de nem közölte az áldozatok számát.

Olubukola Abubakar Saraki, a nigériai szenátus elnöke Twitter üzenetében borzalmasnak nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, miután találkozott a túlélőkkel.

Számos gázkereskedő tart fenn a nigériai városokban kisebb telepeket, amelyek biztonságos működése nem szabályozott, így gyakoriak a robbanások. Január 10-én például 10-en vesztették életüket egy hasonló esetben Lagos államban.