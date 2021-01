Aláírásokkal küzdenek a székely ügyért az Európai Unióban

„Írd alá”: bár az Európai Bizottság a minap kifejezésre juttatta, hogy nem kíván a Minority SafePack kezdeményezéssel érdemben foglalkozni, van egy másik, ettől független, de hasonló kezdeményezés, aminek esélye van a sikerre. A székelyek küzdenek és várják a támogatást.

– Nincs más választásunk, sikerre kell vinni a székely petíciót azok után, hogy az Európai Bizottság lesöpörte az asztalról a Minority SafePack kezdeményezést – erről beszélt a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában Pesty László kampányfőnök.

Ennek érdekében a kampányhajrában három országba is ellátogatnak, hogy ne csak a szükséges hetedik országban, hanem még több államban elérjék a jogszabályban előírt aláírásszámot.

Nyomást akarnak helyezni Brüsszelre.

– Magunkra maradtunk, az Írdalá.hu kampány egyedül küzd tovább az európai őshonos kisebbségekért – így kommentálta a Magyar Nemzetnek az Európai Bizottság (EB) pénteki döntését Pesty László, a székely petíció kampányfőnöke. Mint azt korábban megírtuk, az EB úgy határozott, hogy a Minority SafePack sikeres aláírásgyűjtése és az Európai Parlament ajánlása után sem fog jogalkotási eljárást kezdeményezni a kisebbségi jogvédelem ügyében. A bizottság szerint az EU-nak nincs általános jogalkotási hatásköre a nemzeti kisebbségek védelme és a kisebbségi nyelvhasználat terén, ez tagállami hatáskör.

Pesty László emlékeztetett rá, hogy egy éve vette át a székely petíció kampányának irányítását, és a Gerilla.hu csapata azóta dolgozik megfeszített erővel az aláírásgyűjtés sikeréért.

– Az elmúlt egy évben végig kapcsolatban álltunk a Minority SafePack képviselőivel és szakembereivel. Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója elnöke nagyon sokat lobbizott a mi kezdeményezésünkért is Brüsszelben, mint ahogy Bodor László, a Minority SafePack egykori kampányfőnöke is rengeteg marketing kommunikációs szakmai tanácsot adott tavaly február óta – fogalmazott Pesty László. Hozzátette, hogy nagyon drukkoltak a Minority SafePack kezdeményezésnek, és amikor az Európai Parlament kétharmaddal támogatta az ügyet, biztosak voltak a sikerben. Azt hitték, hogy „végre kinyílt az ég”, s most,

amikor az Európai Bizottság elkaszálta a kezdeményezést, óriásit csalódtak.

Pesty László ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: bár szorítanak azért, hogy a Minority SafePack ügyét meg lehessen menteni, egyre inkább úgy tűnik, hogy az EB pénteki döntése után az 550 milliós Európa kisebbségeiért már csak ők tudnak tenni.

– Már csak azért is van remény, mert jogilag más a mi helyzetünk, ugyanis a kohéziós pénzek elosztása teljes mértékben brüsszeli hatáskör, ezzel a kifogással nálunk nem állhatnak elő.

Velünk nem fognak így elbánni, mint a Minority SafePack kezdeményezéssel tették

– emelte ki Pesty László.

A székely petíció kampányfőnöke kiemelte: a felelősség és az abból fakadó teher most óriási rajtuk, mert a következő három hétben be kell húzni a hetedik országot is. Eddig már összegyűlt ugyanis a szükséges egymillió aláírás, de csak hat európai uniós államban – Horvátországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában, Svédországban és Szlovákiában – sikerült megszerezni a kellő számú szignót, a sikerhez egy hetedik országra is szükség van. A Gerilla.hu csapata azonban – éppen a nagy tét miatt – úgy határozott, hogy lehetőség szerint nem egy, hanem több országot igyekeznek kipipálni.

Ennek érdekében három országba is elutazik egy magyar kisebbségi szakpolitikus, Pesty László és néhány munkatársa, hogy helyben személyesen segítsék az aláírásgyűjtést. Mindenhol három napot töltenek majd, az első helyszínre kedden utaznak el. Pesty László jelezte: a siker érdekében igyekeznek minél többet szerepelni a helyi sajtóban, de a magyar közvéleménynek is folyamatosan beszámolnak majd a tapasztalataikról. A szakember nem kívánta megnevezni a célországokat, de az sokat elmond, hogy az utóbbi napokban Spanyolországból érkezett a legtöbb aláírás, ahol már csak körülbelül nyolcezer szignó kellene a sikerhez.