Továbbra is a beregszászi konzul kiutasításával fenyegetőzik Klimkin

Ukrajna kész kiutasítani a beregszászi magyar konzult, ha Magyarország nem hívja vissza őt – hangsúlyozta az ukrán külügyminiszter egy péntek esti kijevi rádióinterjúban.

A magyarok vagy visszahívják a beregszászi konzulátuson történt állampolgársági eskütételről rejtett kamerával készült videofelvételen szereplő konzuljukat, vagy Ukrajna utasítja ki – mondta Pavlo Klimkin a Novoje Vremja Rádiónak nyilatkozva. Közölte: a tervek szerint szeptember 26-án tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel az ügyről New Yorkban.

Ez nem konzuli, hanem politikai ügy – idézte a minisztert az Unian hírügynökség.

Pavlo Klimkin közölte, Ukrajna azt szeretné, ha a beregszászi magyar konzul visszatérne hazájába, szerinte ez lenne a leginkább konstruktív lépés. „Kész vagyok arra, hogy javasoljam ezt a konstruktív lépést Szijjártó úrnak” – hangsúlyozta a miniszter. Megjegyezte, nemcsak állampolgárságot nem szabad osztogatni, hanem manipulálással sem szabad foglalkozni.

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség szerdán közzétett egy videofelvételt, amelyen kárpátaljai magyarok állampolgári esküt tesznek a beregszászi magyar konzulátusán – ez háborította fel az ukrán diplomácia vezetőjét.

Hazánk elítéli a kárpátaljai magyarok megfélemlítésére tett kísérleteket

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter tegnap sajtótájékoztatón reagált az ügyre. A tárcavezető „kifejezetten barátságtalan” lépésnek nevezte, hogy a beregszászi magyar főkonzulátuson rejtett kamerával készített felvételeket felhasználták az ukrán választási kampányban, a magyarellenességet szavazatszerzési célra használva. Hozzátette, hogy a felvételen rögzített állampolgársági eskütétel minden jogszabálynak megfelel, így csak belpolitikai okokkal, a közelgő választással magyarázható, hogy az ukrán külügyminiszter kifogásolta azt.

A kettős állampolgárság bevett gyakorlat az EU-ban, az ukrán tiltakozások ezért nem arra utalnak, hogy Kijev komolyan gondolja az európai integrációt és a NATO-tagságot – fogalmazott a miniszter. A nemzetközi kötelezettségeket Ukrajnának is tiszteletben kell tartania, továbbá azt is tudomásul kell vennie, hogy a Kárpátalján élő 150 ezres magyar közösség jogokkal rendelkeznek akkor is, ha Ukrajna ezeket gyengíteni igyekszik – tette hozzá.

A kárpátaljai magyarokat hátrányosan érintő intézkedések és megfélemlítési kísérletek után most újabb szintet lépett az ellenük irányuló támadássorozat – jelentette ki Szijjártó Péter. Az eseményeket Magyarország folyamatosan figyelemmel kíséri és – tette hozzá – nem kizárt, hogy a jövőben is szükség lehet az Ukrajna integrációját lassító intézkedésekre.