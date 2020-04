Trump szerint hamarosan lesz oltóanyag, Pence a nyárra jósolja a járvány végét

Az elnök és az alelnök a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket összefogó kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján beszélt a Fehér Házban csütörtökön este.

Donald Trump emlékeztetett arra, hogy már folynak a próbaoltások az Egyesült Államok mellett Németországban, az Egyesült Királyságban és Kínában is. „Sok nagyszerű, ragyogó elménk van, aki ezen dolgozik” – mondta. De közölte azt is: miközben ismeretei szerint az amerikai laboratóriumokban közel állnak az oltóanyag kidolgozásához, nem ilyen bíztató a helyzet a vírustesztek ügyében.

„Sajnos még nem végzünk széleskörű vírustesztelést, de ez is meglesz” – fogalmazott.

Felvetette ugyanakkor, hogy

a társadalmi elkülönülésre május elsejéig érvényes előírásokat esetleg meghosszabbítja, attól függően, hogyan alakul a járványhelyzet.

„Addig hosszabbítunk, amíg nem érezhetjük magunkat biztonságban” – jelentette ki. Trump megköszönte nemcsak a Harvard Egyetemnek, hanem a Stanford és a Princeton egyetemeknek is, hogy visszaadják a gazdasági élénkítő csomag keretében kapott összeget, mivel más helyekről és személyektől óriási anyagi támogatást kaptak.

Mike Pence alelnök arról tájékoztatott, hogy az Egyesült Államokban eddig 4 millió 930 ezer vírustesztet végeztek el. „Bátorítónak” nevezte, hogy az egyes tagállamok úgy döntöttek, elővigyázatosan és fokozatosan indítják újra a gazdaságukat és a napi életet.

„Lelassítjuk a vírus terjedését, megóvjuk a legsérülékenyebbeket, életeket mentünk meg, és így minden egyes nappal közelebb jutunk Amerika teljes újraindításához”

– jelentette ki az alelnök.

Pence arról beszélt, hogy ígéretes a haladás a járvány visszaszorításában. Mint mondta,

New York állam, New Jersey, Connecticut, Detroit és New Orleans már túljutott a járvány csúcspontján, és szerinte a nyár végére Amerika az egész járványt maga mögött tudhatja.

Hozzátette azt is, hogy eddig 16 állam jelezte, hogy a napokban korlátozásokkal ugyan, de újraindítja az életet. William Bryan, a belbiztonsági minisztérium tudományos és technológiai ügyekért felelős államtitkára a sajtókonferencián elmondta: a napsütés és a nyári meleg beköszöntével a koronavírus gyorsabban eltűnhet.

„Megállapítottuk, hogy a melegben és a párás időben a vírus nehezebben terjed”

– mondta az államtitkár. Kifejtette, hogy

az eddigi vizsgálatok szerint a vírus csupán 90 másodpercig marad életben, ha közvetlen napfény éri, és 90 percig fertőzőképes, ha napfénymentes környezetben van.

Újságírói kérdésre válaszolva Donald Trump elmondta, hogy egyes sajtóhírekkel ellentétben továbbra is reményeket fűz a hidroxi-klorokin nevű szerhez, amelyet malária és egyes súlyos immunbetegségek (például a lupusz és a reumatoid artritisz) kezelésére alkalmaznak, és sok helyütt ezzel kezdték gyógyítani az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegséget is.

„Majd meglátjuk, mi történik” – fogalmazott.

Trumpot megkérdezték arról is, hogyan fog zajlani a novemberi elnökválasztás a járvány közepette. „Nem tudom megmondani, mi fog történni. Van egy aluszékony pasas egy ház alagsorában, aki nem akar elnöki vitát a Covid-19 miatt, és a sajtó zöld utat biztosít neki” – mondta az elnök Joe Bidenre, a demokraták várható elnökjelöltjére célozva, akit általában Aluszékony Joe-ként szokott emlegetni. Biden a villája alagsorából szokott újságírói kérdésekre válaszolni, többnyire a felesége társaságában, sőt, gyakorta a felesége válaszol helyette is. Biden március közepétől törölte valamennyi kampányrendezvényét is.

Az elnök – szintén újságírói felvetésekre reagálva – elmondta, hogy néhány nappal ezelőtt beszélt telefonon Boris Johnson brit kormányfővel, aki szerinte nagyszerű állapotban van, mint mondta: „ismét a régi önmaga, telve energiával”. A Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőről érdeklődő újságírónak Trump úgy fogalmazott: úgy látszik, az állapotáról szóló hírek nem voltak megalapozottak. Az amerikai és dél-koreai sajtóban előző napokon olyan, hivatalos forrásból meg nem erősített hírek kaptak lábra, hogy az észak-koreai vezető szív- és érrendszeri műtéten esett át, és egyes értesülések szerint állapota súlyos.