Tűz ütött ki a párizsi Gare de Lyon pályaudvar közelében (videó)

A tűz egy be nem jelentett koncerten keletkezett, a migránsnegyed lakói ráadásul megtámadták a tűzoltókat is.

Tűz ütött ki Párizs belvárosában pénteken a Paris Gare de Lyon pályaudvar közelében – írja a The Independent alapján az Origo. Ez Párizs egyik legjelentősebb pályaudvara, innen indulnak a TGV vonatok is.

Video shows protesters pushing away fire fighters in Paris pic.twitter.com/Qvdk8YdKcN — Breaking News Now (@BreakingNews_n) February 28, 2020

A francia rendőrség azt írta a Twitteren, hogy az állomást evakuálták, további részleteket nem közöltek.

Egy neve elhallgatását kérő rendőrségi forrás azonban a lapnak azt mondta, hogy a tűz úgy kezdődött, hogy valaki felgyújtott egy robogót egy a pályaudvar közelében tartott, be nem jelentett koncert közben. A tűz gyorsan átterjedt az ott parkoló többi járműre is.

'Major' fire in #Paris as police evacuate Gare de Lyon railway station pic.twitter.com/vgyZHuJaIh — NewsBlog | breaking (@NBbreaking) February 28, 2020

A tűz előzménye, hogy egy kongói énekes, Fally Ipupa hirdetett koncertet a környéken. Ipupa Joseph Kabila korábbi kongói diktátor híve, ezért most a jelenlegi elnök támogatói tüntetni kezdtek ellene. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy kukákat és robogókat gyújtottak fel. Ráadásul a csőcselék megtámadta a tűzoltókat is, a V4NA nemzetközi hírügynökség információi szerint a környéken lévő migránsnegyedben a rendőröket és a tűzoltókat is „elnyomóknak” nevezik és rendszeresen megtámadják őket.

BREAKING: Fire erupts at train station in central Paris pic.twitter.com/HVSIHXhgrs — BNO News (@BNONews) February 28, 2020

A közösségi oldalakon több videó is megjelent az esetről. Az egyiken jól látható, hogy egymás mellett álló robogók lángolnak.