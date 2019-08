Új trükkökkel adják el gyermekeiket a nehéz sorsú cseh anyák

Adoptálás már a szülőszobában vagy apaként az örökbefogadó pár férfitagjának bejelentése. Ezek az új, a legalitás határán mozgó trükkök, amelyekkel gyorsan gyermekhez juthatnak a nemzésképtelen párok Csehországban.

Több tucatnyi cseh várandós lány, vagy nehéz sorsú asszony hirdetése található az interneten, amelyben még meg nem született gyermeküknek keresnek új otthont és családot. A legapróbb részletekig tudják, mire kell az érdeklődő megbeszéléseken vigyázni – számolt be a V4NA.

A pénzről virágnyelven esik szó, a gyermekért való fizetés ugyanis emberkereskedelem lenne. A megegyezés mindig a megszületendő gyermek jobb jövőjének biztosításáról szól, amely kiegészülhet a biológiai anya újrakezdésének megsegítésével – ismertette a hírügynökség.

„Természetesen válogatni fogok, hogy kik ajánlják a legjobb jövőt és segítenek legtöbbet az újrakezdésben“ – mondja szenvtelenül a hatodik hónapban levő Sona, akit az MF Dnes cseh napilap riportere keresett meg.

A megszólaló nő két módját is ismertette, hogyan lehet a leggyorsabban és legálisan gyermekhez jutni. Az első, az úgynevezett közvetlen adoptálás, amikor még a szülőszobában lemond az anya gyermekéről az új szülők javára. Így az újszülött nem kerül be a gyermekvédelmi és gyámügyi hálózatba. Ezt a döntését az anyának később még hivatalosan is meg kell erősítenie. A másik módszer még ennél is egyszerűbb, s a lényege, hogy a jog alapján bárki önként vállalhatja az apaság tényét, illetve az anya bárkit megadhat apaként, akár az új család férfitagját is.

Az állam jogrendszere és a hivatalok felkészültsége sem teszi lehetővé, hogy ezeknek az állításoknak a valóságtartalmát ellenőrizzék. Ezt már a Családügyi Jogászok Szervezetének elnöke, Daniela Kovárová mondta, aki korábban két évig igazságügyi miniszter is volt Csehországban. Szerinte az ilyen megoldás ingadozik a csalás és a joggal való visszaélés ténye között. Kovárová feltételezése szerint egy-egy ilyen közvetlen adoptálás vagy hamis apaságvállalás tízezer euró körüli összegbe kerül az új szülőknek.