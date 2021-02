Újabb álhíreivel folytatja a baloldal tavaly március óta tartó halálkampányát Hadházy

A radikális baloldali képviselő most már szinte naponta terjeszt álhíreket a vakcinákról.

Hadházy Ákos újabb és újabb álhíreivel tovább folytatja a baloldal tavaly március óta tartó halálkampányát. A radikális baloldali politikus nem az első alkalommal terjeszt hazugságokat a járvány idején, módszeresen próbálja meg hátráltatni a kormány védekezését és elbizonytalanítani az embereket a vakcinákkal kapcsolatban, valamint minden erejével próbálja aláásni az egészségügyi szakemberekbe és intézményekbe vetett bizalmat is – írja az Origo.

Hadházy Ákost nemrég ismét hazugságon kapták, ezúttal az orosz Szputnyik V nevű koronavírus-vakcináról közölt álhírt. Miután a radikális baloldali képviselő kikérte az oltóanyag engedélyezéséről szóló dokumentumot az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől (OGYÉI), a Facebookon egy zavaros bejegyzésben kezdte el félrevezetni a követőit, pedig már akkor is nyilvánvaló volt, hogy az általa számonkért adatokat nem is kell tartalmaznia az engedélynek. Ráadásul az engedélyezésnél az általa említett vizsgálatokat nem is az OGYÉI, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ végzi, amikor megérkeznek a szállítmányok – részletezi a lap.

Az OGYÉI közleményben reagált Hadházy hazugságaira, amelyben álhírnek és félrevezetőnek nevezték a képviselő közösségimédia-bejegyzését. Kiemelik, hogy Hadházy megkeresését követően a lehető leggyorsabban a képviselőhöz juttatták a törvényesen átadható dokumentációt, de Hadházy ezt követően hamis képet festett az engedélyezésről.Az igazság ugyanis az, hogy az általa hiányolt vizsgálatokat az OGYÉI a feltételes engedély megadásakor előírta, és ezt vizsgálja minden gyártási tételen az NNK. Tehát egyetlen magyar embert sem olthatnak be a vakcinával, ha nem megfelelő a laboratóriumi vizsgálat eredménye„ – mondta az OGYÉI.

Hadházy újabb hazugsága nem volt meglepő, a politikus ugyanis korábban egy ízléstelen, gusztustalan és minden morális megfontolást mellőző videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyben a szentendrei halottasház ”háborús„ viszonyait mutatta be. Akkor azt írta, hogy megdöbbentő az, hogy a koporsókra nem tették rá a fedelet, hanem a nyitott koporsókban fekvő emberekre teszik az újabb koporsókat. Emellett azt is terjesztette, hogy az ottani halottak koronavírusban haltak meg, pedig egy koronavírusos sem volt köztük – idézi fel a portál.

Hadházy azt sem tudta, hogy a halottasház a baloldali szentendrei városvezetés fenntartása alá tartozik, így a kormányt próbálta felelőssé tenni a helyzetért, miközben éppen saját szövetségeseit buktatta le. Hadházy egy másik alkalommal közösségi oldalán osztott meg egy üres kórházi folyosón készült fényképet, amelyen azt próbálta meg ábrázolni, hogy összeomlott a magyar egészségügy és nem működik a betegellátás, holott a valóságban ilyen még a járvány legsúlyosabb időszakában sem történt. A radikális baloldali képviselő ekkor is a nevetség tárgyává vált még saját követői körében is, hiszen ahogy Nacsa Lőrinc is kiemelte: a bemutatott épületet koronavírusos betegeknek különítették el, ezért nem ott látják el a járóbetegeket – írja az Origo.

Az elmúlt hetekben arról is hazudott, hogy ki dönthet a Magyarországra behozott vakcinákról – azt állítva, hogy az orvosok helyett Szijjártó Péter külügyminiszter hozza meg a döntést. Ezt Menczer Tamás államtitkár azonnal cáfolta: minden döntést az OGYÉI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ hoz meg – zárta összegzését a lap.