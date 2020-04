Újabb ellenőrzés: továbbra sincs folyamatos orvosi ellátás a Pesti úti idősotthonban

Újabb szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tartottak a Pesti úti idősotthonban, amelyek megerősítették, hogy továbbra sem biztosított a folyamatos orvosi ellátás – közölte pénteken Budapest Főváros Kormányhivatala.

A dokumentumból kiderül, ezen a héten összesen öt helyszíni ellenőrzés volt, abból négy alkalommal egyáltalán nem volt jelen sem főállású orvos, sem szerződött háziorvos a fővárosi önkormányzat koronavírus által sújtott Pesti úti idősotthonában.

„Megismételjük álláspontunkat, hogy a folyamatos orvosi ellátás hiánya igen aggasztó egy olyan idősotthonban, amely járványgócponttá vált, és most is 58 fertőzött idős ember tartózkodik ott”

– hangsúlyozza a kormányhivatal közleménye. Hozzáteszik, észrevételeiket az országos tisztifőorvos felé is továbbították, aki korábban folyamatos orvosi ellátásra kötelezte a fenntartó fővárosi önkormányzatot, és aki jelenleg is vizsgálatot folytat az idősotthon kapcsán.

Amint írják, a törvényben előírt főállású orvost egyetlen alkalommal sem találtak az intézményben, sőt főállású orvosi szerződésről sem tudnak. Megjegyzik, a két szerződött, nem főállású háziorvos közül az egyik – a főváros nyilatkozatának megfelelően – valóban házi karanténban van, jóllehet az intézmény vezetőjének jelzése szerint a karantén előtt sem járt be az idősotthonba, de a másik – április 13-án szerződött – háziorvos is csak egyszer, csütörtök délután volt jelen az eddigi ellenőrzések alkalmával, miután már négy ellenőrzésen is megállapították, hogy nem volt ott.