Videóra vette egy ipari kamera az orosz utasszállító lezuhanását

Az utasszállító roncsai mintegy harminchektáros területen szóródtak szét, ennek hétfő kora délutánig átkutatott csaknem felén több mint 400 emberi maradványt találtak. A gép roncsaiból is megvan mintegy 30 darab.

Több százan dolgoznak a helyszín átkutatásán

Mintegy hétszáz ember dolgozik három műszakban a Moszkva közelében, a ramenszkojei járásban lezuhant utasszállító repülőgép katasztrófájának helyszínén, kétszáz jármű és kutatásra szolgáló gépek támogatásával – közölte hétfőn a rendkívüli helyzetek oroszországi minisztériumának szóvivője.

A terepen a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) mintegy 70 szakértője is vizsgálódik. A hatóság szóvivője, Szvetlana Petrenko kijelentette, hogy a repülőgépen már a földbe csapódás után robbanás történt. Az utasszállító zuhanás közben nem égett – tette hozzá.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az orosz médiában megjelent szemtanúi beszámolók egy része szerint viszont a repülőgép már égett vagy füstölt, mielőtt lezuhant. Egy ipari videokamera is rögzítette a becsapódást, amelynek helyszínén egy hétszer négyméteres, másfél méter mély krátert találtak.

FOX NEWS ALERT: New surveillance video captures moment of Russian plane crash that killed 71 pic.twitter.com/yQ46gkSJT8 — FOX & friends (@foxandfriends) February 12, 2018

Az utasszállító roncsai mintegy harminchektáros területen szóródtak szét, ennek hétfő kora délutánig átkutatott csaknem felén több mint 400 emberi maradványt találtak. A gép roncsainak mintegy 30 darabja is megvan már. Köztük volt a gép mindkét feketedoboza, az is, amely a pilóták üzenetváltásait, és az is, amely a repülési adatokat rögzíti. Az állami légiforgalmi hivatal tájékoztatása szerint mindkét berendezés erősen megrongálódott, de feltehetően nem annyira, hogy ne lehessen kinyerni belőlük a szükséges információkat. Ez akkor derül ki, ha megkezdik a berendezések laboratóriumi vizsgálatát.

A helyszín elsődleges átvizsgálásával várhatóan hétfő estig végeznek, a részletes kutatás akár egy hétig is eltart.

A Kommerszant című gazdasági napilap hétfői száma szerint a szakértők jelenleg a hajtómű kigyulladását, a sebességmérő meghibásodását, a jegesedést és a pilóta hibáját tartják a legvalószínűbbnek a tragédia lehetséges okai közül. A terrortámadást a lap szerint nem sorolják ezek közé, de nem is vetették el véglegesen.

Az áldozatokat Moszkvában azonosítják majd. Hozzátartozóiktól Orszkban hétfőn kezdik meg a DNS-minta vételét.

A Szaratovszkije Avialinyii légitársaság szerint a szerencsétlenül járt utasszállító felszállás előtti vizsgálata nem állapított meg műszaki hibát. A vizsgálatba egyébként bekapcsolódik a géptípust kifejlesztő ukrán Antonov vállalat képviselője is. A katasztrófát szenvedett gépet licenc alapján az oroszországi Voronyezsben szerelték össze 2010-ben.

Egy hónapja vizsgálták át

A Flightglobal légügyi szaklapot a légitársaság tájékoztatta, hogy a gépen januárban végeztek el egy úgynevezett C-checket, amelynek bizonyos időközönként minden repülőgépet alá kell vetni. Ennek keretében

vizsgálták a szárnyakat, a hajtóműveket, a gép törzsének strukturális elemeit és a rozsdásodást is.

A felszállás előtti rutinellenőrzés szintén nem mutatott rendellenességet, ezt a feladatot egy olyan mérnök végezte el, aki a balesetben szintén életét vesztette, ő is a géppel utazott. Az Antonov An-148-100-as aznap a harmadik útját teljesítette, és Domogyedovóban cserélték a személyzetet. A gép kapitánya a típuson 2100 órát, összesen 5100 órát repült, az első tiszt pedig 812 órát repült a balesetig az Antonov An-148-assal.

A légitársaság közölte, hogy a vizsgálatok végéig felfüggesztette az An-148-as üzemeltetését. A szaratovi székhelyű, főként orosz repülőterekre közlekedő légitársaságnak öt ilyen típusú gépe maradt, mellettük szintén regionális Jakovlev Jak-40-eseket, illetve Embraer E-195-ösöket üzemeltetnek.

Borítókép: Látható, hogy milyen sokan dolgoznak a katasztrófa helyszínén

AFP / PRESS-SERVICE OF RUSSIAN EMERGEN / SPUTNIK