Vona Gábor szerint a titkosszolgálat „vadászhatta le” Szájer Józsefet

Az uniós vétó körüli botrány állhat a háttérben – vetette fel a Jobbik volt elnöke.

„Szinte biztos vagyok benne, hogy az uniós vétó körüli botrány miatt vadászta le valamelyik (német?) titkosszolgálat Orbán brüsszeli parancsnokát” – írta Facebook-oldalán Vona Gábor, Szájer József botránya kapcsán, szúrta ki a Mandiner. A Jobbik volt elnöke felvetette: „Minden bizonnyal nem ez volt az első »házibuli«. Miért éppen most derült ki?” Az expolitikus bejegyzésében kitér egyebek mellett arra is, hogy nyilván nincs direkt árukapcsolás, de az ügy a brüsszeli magyar-lengyel ,,szabadságharcra” is negatív hatással lesz. Szerinte az elmúlt pár órában sokat zuhantak az Orbán-Morawiecki duó tárgyalási pozíciói.

Vona ír továbbá arról is, hogy Handó Tünde nyilván teljesen ártatlan ebben az ügyben, hiszen egy házastárs sohasem felelhet a párja tetteiért, de „ezek után, azt hiszem, a maradék kis tekintélye is elveszik majd a bírói karban”, továbbá arról, hogy a botrány elvonja a figyelmet Demeter Szilárd visszavont írásának ügyéről.