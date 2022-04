Április 3-án történelmi vereséget szenvedett a baloldal, miután minden eddiginél jobban kikapott a tizenkét éve kormányzó Fidesz-KDNP-től. Mint ismert, a jobboldali pártszövetség - Európában egyedülálló módon - negyedik alkalommal is kétharmados mandátumtöbbséggel diadalmaskodott, lenullázva politikai ellenfelét – írja az Origo.

Ahogy azt az elmúlt több mint egy évtizedben a magyar közönség megszokhatta, a kudarcot követően azonnal beindult a bűnbakkeresés a baloldalon: ki a felelős az újabb megalázó választási pofonért? Persze ez egy hatpárti koalíció esetében egy komplexebb kérdéskör, azonban úgy néz ki, a baloldalon nincs meg az akarat a vereség okainak részletes kitárgyalására, illetve feltérképezésére. Az önkritikára végképp nincs: mindenki másra mutogat: Előbb Márki-Zay Péterre, most meg Karácsony Gergelyre.

Egyetértenek valamiben

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a pozíciójukat és egzisztenciájukat féltő pártvezetők, politikusok, valamint a belpesti értelmiség tagjai egymásra kezdtek mutogatni, és egy-egy apróbb, sőt, teljesen jelentéktelen mozzanatba kapaszkodva próbálják alátámasztani az igazukat.

Mint ismert, tavaly ősszel az előválasztás első fordulója után Karácsony Gergely visszalépett Márki-Zay Péter javára. Bár ez csupán egy technikai részletkérdés volt, hiszen a cseréről köztudottan Gyurcsány Ferenc döntött, most mégis sokan ezt a mozzanatot jelölik meg a választási vereség legfőbb okának. Magyarán, a baloldalnak azzal a magyarázattal sikerült előállnia, hogy

azért kaptak ki negyedszerre is kétharmaddal, mert Karácsony Gergely visszalépett Márki-Zay Péter javára.

Persze, az érvelés meglehetősen gyenge lábakon áll, hiszen a választási eredmények alapján teljesen mindegy, kit indított volna el a baloldal, a vége ugyanez lett volna. Arra viszont tökéletes, hogy mindenki megpróbálja elhárítani magáról a felelősséget.

Össztűz alatt

Kőszeg Ferenc, egykori SZDSZ-es parlamenti képviselő a főpolgármester politikai felelősségéről értekezett. Arról írt az Átlátszón, hogy "amikor még úgy tetszett, hogy Karácsony nem lép vissza Márki-Zay javára, az MSZP zombijának neveztem. Aztán visszalépett, én meg szégyelltem magam az elhamarkodott ítélet miatt. És azt képzelte, hogy kettejük tandemje fogja vezetni az országot. Talán jobb is, hogy ez az ellenzék nem nyerte meg a választást."

Soós Gergely, marketing- és kommunikációs szakértő gyakorlatilag gyávasággal és politikai taktikázással vádolta meg a városvezetőt az Indexen megjelentetett publicisztikájában. "A vezetői szerep egyébként kihúzta volna bárki lába alól a talajt, nem véletlenül ugrott el a villamos elől a kiváló túlélési képességgel bíró Karácsony Gergely, aki politológusi szakmájának köszönhetően vélhetően olvasott a sorok között" - gúnyolódott a főpolgármesteren Soós, aki azt nem említette, hogy a hátraarc Gyurcsány Ferenc döntése volt.

Karácsony érezve a támadások súlyát, szánalmasan magyarázkodni kezdett a visszalépésének mozgatórugóiról a Blikknek. Ez olaj volt a tűzre, és egyre többen estek neki.

"Nem vitatom, hogy sokan voltak, akik Karácsony Gergely visszalépése után, megfogadva a tanácsát, MZP-re szavaztak, de azt kétlem, hogy előfordulhat, hogy ez ennyi vadonatúj szavazót mozgatott volna meg" - érkezett az újabb kritika, ezúttal a DK-t és Gyurcsányt támogató Vásárhelyi Máriától.

Kõszeg Ferenc

Forrás: Szigetváry Zsolt / MTI

Nála is erősebben fogalmazott Kunetz Zsombor, a Soros blogján, a 444-en elfogult egészségügyi cikkeket író kormánygyűlölő szakértő, aki egyenesen megélhetési politikusnak nevezte Karácsonyt.

12 éve ott esik-kel az ellenzék fősodrában, magára húzva hol a miniszterelnöki jelöltséget, hol éppen az alól kibújva. Egyetlen eredménye lehetne a főpolgármesteri választás, de az sem az övé

- háborgott közösségi oldalán, hozzátéve, hogy főpolgármesterként semmiféle értelmezhető eredményt nem tudott felmutatni. Kifogásolta, hogy a politikus semmit nem tett a "wannabe prédikátor" erőtérbe lépése ellen, hanem inkább megfutamodott.

Hány évig élősködhet még rajtunk és hallgathatjuk a szánalmas hazugságait, magyarázatait? Amíg KariGeri az ellenzék meghatározó tagja, semmi, de semmi nem fog változni. Tiszta Muppet Show az egész

- kommentálta a történteket Kunetz, azt követelve, hogy a baloldal szabaduljon meg a Karácsony-féléktől.



Az elítélt bűnöző, a DK-s Czeglédy Csaba első körben Facebook-oldalán azzal ment neki Karácsonynak, hogy az előválasztáson való visszalépésével elárulta az ellenzéki közösséget. Emlékezetes, a DK szombathelyi jelöltje közvetlenül az előválasztás első fordulója után is támadta a főpolgármestert. Megjegyezte, hogy "rendkívül nagy arccal" kampányolt, de "sofőr nélkül Szombathelyre sem találna el magától, vidéken csúfosan leszerepelt".

Posztja után megkereste a Blikk, azt tudakolva, hogy Karácsony Gergellyel az élen jobb eredményt ért-e volna el az ellenzéki összefogás. Gyurcsány bizalmasa egyértelműen a főpolgármester nyakába varrta a vereséget, mint mondta, az ellenzék választási vereségének egyik közvetlen oka az előválasztási visszalépés volt.

Karácsony az ellenzéki előválasztás rendszerét árulta el, a visszalépése pedig a történelmi bűn kategóriába tartozik

- mondta a jogerősen adócsalásért elítélt Czeglédy.

Czeglédy Csaba nem finomkodott

Forrás: Rosta Tibor / MTI

Juszt László, baloldali tévés is beállt a főpolgármestert bűnbaknak kikiáltók sorába. Közösségi oldalán súlyos hibának nevezte a visszalépést, hiszen ezzel áthúzták a választók akaratát. Majd felelevenítette, hogy "Karácsony és a régről, az SZDSZ-ből ismert tanácsadói kör végigokoskodta az SZDSZ-MSZP koalíció megbuktatását, azután az SZDSZ megszüntetését, és most ezt a buktát is." Kíváncsi vagyok, hogy a következő önkormányzati választás elbuktatásában is lesz-e még szerepük? - tette fel a kérdést, majd bejegyzése végén leszögezte, a vereség nem a baloldali sajtótermékeken (Átlátszó, Népszava, Telex, HVG, Magyar Narancs, stb.) múlott, "hanem például Karácsony Gergelyen."

Borítókép: Karácsony Gergely (MTI/Koszticsák Szilárd)