Kavicsok és érdekes kövek

Kavicsokkal és érdekes, nagyobb kövekkel a teraszt is bátran dekorálhatjuk. Ha sok a cserepes növény, akkor tökéletesen mutatnak a kisebb sziklák és kövek cserépstabilizálóként azok mellé állítva. Tavasszal is, nyáron is megeshet, hogy egy-egy nagyobb széllökés feldönti a cserepes növényeket, viszont ezzel a módszerrel ez elkerülhető. Az is igazán praktikus, és nagyon jól mutat, ha nagyobb kavicsokkal rakjuk körbe cserepes növényeinket. A kertészetekben igazán szép, gömbölyű kavicsokat kapni dekorációs célra, de ha szeretünk kirándulni, mi magunk is gyűjthetünk érdekes köveket, amiket aztán felhasználunk a teraszon. A kavicsok szélfogóként és támasztékként is kiválóak, például az asztalra tett váza vagy gyertya stabilitására. Aki pedig szeretne egy kicsit kreatív lenni, az kavics, ragasztó és csipeszek segítségével saját kavicsos abroszsúlyokat is készíthet.

Régi fazekak és tálak új élete

A teraszon remekül mutatnak a kaspóként használt régi fazekak, tálak és különféle konyhai eszközök. Például a rozsdás teafőzőt is felhasználhatjuk a muskátli ültetésére, vagy éppen csodálatos kis minikertet készíthetünk a régi kotyogós felhasználásával. Sok növény, főleg a pozsgások, szinte mindenbe ültethetőek, ezt pedig igazán megéri kihasználni. Ezért ha pont megkezdenénk a tavaszi lomtalanítást, gondoljuk át, milyen használati tárgyat alakíthatunk teraszos dekorelemmé. Ha a szín nem megfelelő, akkor festékszóró pisztoly segítségével könnyedén átfesthetjük a kaspónak szánt edényeket. Másik jó ötlet lehet még a régi evőeszközöket bevetni. Remek növényjelzők lehetnek például a konyhakertben, ami igazán stílusos, főleg, hogy ehető növényeket jelöl.