Nulldiéták

Böjtölési lehetőség annyi van, mint csepp a tengerben. Közülük soknál el kell hagyni a szilárd ételt, és kizárólag a folyadék megengedett. Igaz testünk képes élni több napig is szilárd étel nélkül, azonban az esszenciális zsírsavak, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek hiánya több napig nem marad nyom nélkül. Még akkor is, ha kis mennyiségű élelmiszert, például kis adag zöldséget fogyaszthatnak, a létfontosságú tápanyag általában teljesen hiányzik az étrendből: a fehérje.

Fehérje – az igazi sokoldalú

A fehérje minden sejt fő összetevője, és fontos az újjáépítési és leépítési folyamatokhoz. A fehérje hormonok formájában rohan át a testen, felgyorsítja a test reakcióit enzimként, és létfontosságú anyagokat, például oxigént és zsírokat szállít A-ból B-be. De ez nem minden. A fehérje az immunrendszer fő alkotóeleme is, fontos energiát biztosít az immunsejteknek, sőt közvetlenül kölcsönhatásba lép az immunrendszerrel. A túl kevés fehérje a napi étrendben negatív következményekhez vezethet az immunrendszerben. Ez fokozott fogékonyságot vált ki a fertőzésekre. Az orvosi diéta táplálkozási programjának az alapja is ezért a fehérje, azon belül is a kazein.

Fehérje – a belső égésű motorok építőanyaga

A teljes élelmiszer-lemondás esetén a kilók a mérlegen nagyon gyorsan olvadnak. De amit sokan nem tudnak: az elveszett kilók elsősorban vízből és a fehérje csökkentése miatt értékes izomtömegből állnak. Ez azért van, mert a fehérjét a szervezet nem tudja tárolni megfelelően, naponta kell pótolni. Ha ez nem történik meg, akkor a szervezet az izmokban tárolt fehérjéhez nyúl. A bökkenő: ha az izomtömeg eltűnik, a bazális metabolikus ráta is csökken, azaz az energia, amit nyugalmi állapotban elhasználunk amikor például a szófán heverünk. A nem kívánt jojó-effektus hatás ezért sajnos előre programozott. Az orvosi diéta program során a testösszetétel mérésénél láthatjuk hogy a fogyás izomból, vízből és zsírból milyen arányban történt.

Fehérje – a telítettség tényezője

A fehérje jobban telít, és hosszabb ideig tartó jóllakottságot biztosít, mint a szénhidrátok és zsírok. A különböző fehérje-építőkövek támogatják a jóllakottsági hormon kibocsátását a bélben, amelyeket jelként küldenek az agy telítettségi központjába. De ez nem elég: a fehérje anyagcsere-folyamatában a szervezet sokkal több energiát fogyaszt, mint más tápanyagok. Így a fehérjén keresztül felszívódó energia akár 30%-a közvetlenül eltűnik, és nincs esély arra, hogy a zsírraktárakba kerüljön, ez az orvosi diéta célja is.

Léböjt – közvetlen út a zsírmájhoz

Léböjt esetén a szilárd ételek helyett gyümölcsleveket, és smoothiekat fogyasztanak. Ezek azonban igazi fruktózbombák. Ha minden nap túl sok gyümölcscukrot (fruktózt) fogyasztunk, az jelentős terhet ró a májra. Csak a májsejtek tudják a fruktózt feldolgozni és az ebből eredő szőlőcukrot (glükózt) előállítani, amely akkor a test többi része számára újrahasznosítható. Ha túl sok fruktóz áramlik be egyszerre, akkor a máj zsírrá alakítja át. Ebből a máj egy nagy mennyiséget közvetlenül magában tárol – tehát a zsírmájra nem kell sokat várni.

