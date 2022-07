Érdemes tehát megelőzni a bajt: lássuk, milyen ízületerősítő lehetőségeink vannak!

Mitől alakulnak ki?

Az ízületi problémák kialakulása mögött meghúzódhatnak örökletes tényezők, sérülések vagy életmód-problémák is. Az ízületi bántalmak idősebb korban erősödhetnek, de ez nem jelenti azt, hogy a fiatalabb korosztálynál nem jelentkezhetnek panaszok.

Az egymással érintkező csontok felületén porcszövet található, melynek feladata a súrlódás csökkentése. A folyamatos és intenzív megterhelés, illetve a hiányos táplálkozás elvékonyíthatja ezt a védőréteget. Ilyen esetben beszélhetünk porckopásról, amely az elváltozás mértékétől függően enyhébb vagy erősebb fájdalommal jár.

Az ízületi fájdalmak fokozódhatnak egyszerűen fizikai terhelés után is. Ez lehet teljesen természetes jelenség, hiszen még egy egészséges ízület is sérülhet, begyulladhat fokozott terhelés hatására. Ilyenkor a pihentetés, különböző ízületi kenőcsök, jeges borogatás hozhat enyhülést. Súlyosabb esetben orvosi beavatkozás vagy műtét is indokolttá válhat. De ízületi gyulladás is állhat a kellemetlenségek hátterében. A fájdalom mellett gyakran kipirosodik a bőr és duzzanat jelentkezik.

Mindez a mozgási funkciók beszűkülésével jár együtt. A kiváltó okok között lehet reumatikus elváltozás, fertőzés vagy autoimmun megbetegedés is.

Az életmód mellett a genetikai tényezők is befolyásolhatják az ízületi problémák kialakulását, például ha autoimmun betegségről van szó. Tehát érdemes odafigyelni az ízületeinkre, ha a rokoni körben előfordult már reumatikus megbetegedés. Megelőzésként fogyaszthatunk ízületerősítő készítményeket vagy ételeket.

Kiket érinthet?

Egy sérülés vagy egy sportbaleset minden korosztályban előfordulhat. Egy súlyosabb csonttörés, ínszalag-szakadás, porcleválás hosszabb-rövidebb időre okozhatnak problémát. Az ízületeink akár még évekkel a baleset után is érzékenyebbek lehetnek, főleg ha nem volt megfelelő a rehabilitáció. A sportolók tehát fokozottan ki vannak téve az ízületi bántalmaknak, a folyamatos megterhelés vagy a sérülésveszély miatt.

Az ideálisnál nagyobb testsúly az ízületekre is nagyobb terhelést jelent, ez pedig életkortól független. Többek között ezért is édemes megszabadulnunk a felesleges kilóinktól. Lehet, hogy fiatalabb korban nem is okoz ízületi panaszokat a testsúlyunk, de felgyorsíthatja az ízületi porckopás folyamatát.

Az ízületi problémák sajnos népbetegségnek tekinthetőek és az idősebb korosztályt sújtják leginkább. Idővel megváltozik a szervezet lebontó és építő folyamatainak egyensúlya, amit hormonális tényezők, gyógyszerek és a helytelen táplálkozás tovább erősíthetnek. A porcszövet és a csontok is lassabban tudnak regenerálódni, a káros folyamatok pedig felgyorsulhatnak.

Mit tehetünk ellene?

A sportból fakadó ízületi sérülések ellen védekezhetünk különböző védőeszközökkel, hordjunk térd- és könyökvédőt! Az izomhúzódások, térdszalag-sérülések kivédése érdekében minden edzés előtt végezzünk nyújtó gyakorlatokat és alapos bemelegítést!

Az erős csontozat, az egészséges ízületek jobban ellenállnak a fizikai megterheléseknek és a sérüléseknek is. Figyeljünk oda a helyes és egészséges táplálkozásra! Az ízületek szempontjából a kollagéntartalmú élelmiszerek és táplálékkiegészítők a leghasznosabbak. A kollagén elősegíti a szövetek rugalmasságát, így az inak felépítésében is fontos szerepet játszik. A C-vitamin serkenti a szervezetben ennek szintézisét. A kondroitin, a glükozamin vagy a mangán szintén hasznos ízületerősítő készítmények.

A mozgásszervrendszerünk egészségének megőrzéséhez elengedhetetlen a rendszeres, de nem megterhelő testedzés. A sport segít abban, hogy az ízületek vérkeringése megfelelő legyen. Ez elősegíti a tápanyagellátást és a salakanyagok könnyebb távozását is.

Az ízületi problémák megjelenése inkább az életmód függvénye, és nem kizárólag idősebb életkorban jellemzőek. Fontos odafigyelni már fiatalabb korban is az ízületeink egészségének megőrzésére, megfelelő mozgással, porcerősítők fogyasztásával, életmódváltással. Így sokáig élvezhetjük a könnyed mozgás örömét!