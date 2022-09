A céges energiaszektor szereplői természetesen már 2022 előtt is tisztában voltak az áram piaci árával, viszont csak módjával tettek lépéseket a napelemes rendszer felé. Pedig a jelenlegi áramárak mellett akár 3-4 év alatt is megtérülhet egy nagyobb napelemes rendszer. Régebben úgy számolták, hogy 7-9, vagy akár 11-13 év is kell egy napelemes rendszer megtérüléséhez. Viszont az elmúlt évtizted nemcsak az energiaárak folyamatos növekedéséről szólt, hanem a napelemes technológia elképesztő fejlődéséről is.

Annak ellenére, hogy a napelemek, inverterek ára is magasabb lett az elmúlt időszakban, olyan teljesítményekre képesek az új rendszerek, hogy a jelenlegi energiaárak mellett akár feleződhet a korábban kiszámolt megtérülés. Vagyis az a rendszer, ami korábban 7-9 év alatt térült meg, most 3-4 éves megtérüléssel telepíthető. Vegyük sorra, hogy ez mit jelent számokra, pénzre lefordítva? Van egy cég, amelyiknek évi 3-4 millió forintot kell költenie a villanyszámlára. Abban az esetben, ha a cégvezető meghozza a döntést a napelem mellett, jó eséllyel 14-15 millió foritntból telepíttethet egy olyan rendszert, ami lefedi a cég energiaigényét. (Minden esetben egyeztessünk profi napelemes szakemberrel a konkrét számokról, a telepítés lehetőségeiről!)

Ez azt jelenti, hogy 3-4 év alatt megtérül a befektetés, onnantól pedig az az évi 3-4 millió forint, amit rezsire költött volna, a cégnél marad. Könnyen lehet, hogy a kemény munkával megszerzett profitot elvitte volna a rezsiköltség, ám a napelemes rendszernek köszönhetően ezt az összeget akár ki is veheti a cégből, vagy fejlesztésekre, munkaerőre költheti.

Ám nem csupán a cégeknek, hanem a lakossági felhasználóknak is bőven megéri a napelem. A megtérülés esetében fontos tudnunk, hogy a fajlagosan kisebb rendszereknek hosszabb a megtérülési ideje. Van még néhány szempont, ami módosíthatja a megtérülést: sok múlik azon, hogy milyen a tető tájolása, ahová a napelem kerül, milyenek az időjárási viszonyok azon a területen, ahová telepítjük a rendszert, vannak-e árnyékoló tereptárgyak, növények stb. Illetve megfigyelhető egy olyan tendencia is, hogy aki napelemet telepít, önkéntelenül is több elektromos eszközt (pl. medencefűtést, szaunát, járdafűtést, fűtőpaneleket) csatlakoztat a rendszerhez, hiszen most már ingyen van az áram. Ezzel csak az a baj, hogy ha a napelem méretezésénél nem vette figyelembe ezeket az új fogyasztókat, akkor könnyen megugrik a villanyszámlája, hiszen több áramot használ, mint korábban.

Aki ma napelem telepítését fontolgatja, jó, ha gyorsan (de nem elhamarkodottan!) lép, ugyanis csak 2023. december 24-ig lehet szaldós elszámolással szerződést kötni, onnantól kizárólag bruttós elszámolással kerülhet fel a napelem a tetőnkre. Miért jelent ez problémát?

A házunkon lévő napelemek áramtermelése nem egyenletes, hiszen nyáron többet süt a nap, hosszabbak a napok, télen felhősebb az ég és rövidebbek a napok. A házunkban, cégünkben azonban nemcsak a nyári verőfényben szoktunk elektromos eszközöket használni. Így azt az áramot, amit többletként termeltünk, betápláljuk az áramszolgáltató rendszerébe és a szűkösebb napokon vagy éppen éjszaka onnan vételezzük az áramot.

Ahhoz, hogy ezt korrekt módon számon tartsuk, szükségünk lesz egy speciális villanyórára, ami méri, hogy a háztartásunk (cégünk) mennyi áramot termelt és mennyit használt el. A szaldó elszámolásnál ez úgy működik, hogy ugyanazon az áron vásárolja meg tőlünk a szolgáltató az áramot, mint ahogy mi visszavásároljuk tőle. Vagyis: amennyiben több áramot termeltünk, mint amennyit felhasználtunk, megkapjuk pénzben az áram értékét. Abban az esetben, ha mi használtunk többet, mint amennyit termeltünk, ugyanazért az összegért vásárolunk még áramot a szolgáltatótól, amennyiért ő vette meg tőlünk.

A bruttónál viszont a szolgáltató alacsonyabb áron vásárolja meg tőlünk az áramot, amit a szűkösebb időben, aztán magasabb áron vehetünk meg tőle. Épp ezért a bruttó elszámolással biztos, hogy nőni fog a megtérülési idő, hogy pontosan mennyivel, azt még nem tudjuk kiszámolni.

A napenergiának van egy-két komoly előnye a többi energiaforráshoz képest. Először is ez egy olyan megújuló energiaforrás, amit emberi léptékkel nem lehet “kiüríteni”. A napenergia passzív felhasználását az emberiség már évezredek óta alkalmazza az építészetben (pl. a tájolással, a Napból származó hőenergia becsapdázásával stb.). A napelem aktívan használja a napenergiát, alacsonyfeszültségű egyenárammá alakítja, amit aztán az inverter formál felhasználóbarát magasfeszültségű váltóárammá. Ráadásul a Nap olyan nagylelkű, hogy nem emel árat. Tehát az év nagy részében “ingyen” energiához jutunk, amit szabadon felhasználhatunk.

A megújuló energiaforrásoknak megvannak a maguk előnyei, hátrányai. A biomassza például elég gyorsan megújul, viszont ha fával, pellettel fűtünk, akkor jelentősen szennyezzük a levegőt. Azonban ha napelemmel üzemeltetjük a hőszivattyús fűtésrendszerünket, minimális lesz a háztartás károsanyag kibocsátása. A napelemes rendszer tehát környezettudatos döntés is egyben, ez az érv a klímaváltozás és a globális felmelegedés éveiben nem csupán egy szép gesztus, hanem a jövőnk múlik rajta.

Lássunk még néhány anyagaiasabb érvet: amikor használt házat újítunk fel és feldobjuk rá a napelemet, nőni fog a ház értéke. Amennyiben új házat építünk, fontos tudnunk, hogy azon épületeknek, amelyek 2022 június 30. után szereznek használatbavételi engedélyt, kötelezően teljesíteniük kell a közel nulla energiaigényű épületek energiahatékonysági előírásait! Ez azt jelenti, hogy kötelező a “BB” kategória elérése. Ennél persze magasabb beosztást is elérhetünk: AA, AA+, AA++. A határoló szerkezetek, a fajlagos hőveszteség tényező és az összesített energetikai jellemzők mellett a megújuló energiaforrások részarányának el kell érnie legalább a 25 %-ot.

Kép forrása: Unsplash