Sokan vélik úgy, hogy az egyik legfontosabb szempont a szerelőnk kiválasztásánál a helyszín, hiszen előnyünkre válik, ha az közel található lakhelyünkhöz vagy akár munkahelyünkhöz. Viszont elmondhatjuk azt is, hogy rossz döntést hozunk, ha csakis ezt a szempontot vesszük figyelembe, hiszen attól még hogy a közelünkben található egy szerviz nem biztos, hogy a munkának a minősége vagy akár a gyorsasága is felér az elvártakhoz. Ezért is, ha esetleg csak távolabb találnánk megfelelő autószerelőt, akkor érdemes kipróbálnunk, hiszen a minőségi munka ezen a téren mindennél fontosabb.