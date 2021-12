Ingatlanunk értékének pontos meghatározása nagyon fontos, hiszen csak ez által tudjuk a piaci értékét helyesen elhelyezni. Piaci értéknek nevezzük azt az összeget, amiért szerződés kereteiben megvásárolhatunk egy ingatlant. Sokan hiszik azt tévesen, hogy egy ingatlannak az értékbecslése egyszerű feladat, ám ez egyáltalán nem így van, hiszen számos dolgot kell figyelembe vennünk a lakterületen, felszereltségen és az ingatlan állapotán túlnyomóan is, amit egy átlagos ház esetében is körülbelül 20 oldalon át fejtenek ki. Abban az esetben, ha értékbecslésen gondolkodunk, nem árt ha tisztában vagyunk azzal, hogy ennek ára minimum harmincezer forint ami különböző esetekben sokkal drágább is lehet.