A beruházással Siófok Város Önkormányzatának közvetlen célja, hogy a jelenlegi belterületi csapadékvíz-elvezető a területi adottságokból, a jelenlegi csatornarendszer állapotából, valamint az időjárás szeszélyességéből adódó megnövekedett vízmennyiséget megfelelően tudja kezelni és elvezetni a veszélyeztetett területekről, ezáltal megelőzve azt, hogy a csapadékvíz károkat okozzon. Siófok déli városrészét érintő beruházás 2021. nyarán kezdődött és 2022-ben fejeződik majd be.

Amellett, hogy Siófok város vezetése a projekt által gondoskodik az utcai csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztéséről, illetve a jelentősebb karbantartási jellegű feladatokat is elvégzi, a lakosok együttműködő hozzáállására is szükség van. Megfelelő intézkedésekkel, egy kis szemléletváltással a háztartások is tudnak tenni azért, hogy az esővíz ne jusson be a garázsokba, pincékbe és a házak falaiba, valamint a házak előtti nyílt árkok se telítődjenek.

A hasznosítás által mindenki sokat tehet földünk vízkészletének megőrzéséért azáltal, ha a csapadékvizet megfelelő módon összegyűjti és tárolja, amelyre jó megoldást nyújtanak a föld feletti vagy a föld alá telepített esővíz tárolók. Az így rendelkezésre álló vizet különböző módon fel lehet használni: akár a szobanövények és a kert vízellátását is biztosíthatják, vagy a WC tartály öblíthető vele, sőt, megfelelő tisztítást követően ruhák, edények, vagy az autó mosására is alkalmazható.

Sokat jelent az is, ha a magántulajdonú ingatlanok előtti árkokat is rendben tartják az ott élők, azokba nem szórnak szemetet, sőt, ügyelnek rendszeres tisztán tartásukra.

Az, aki gondos gazda módjára jár el, az esővizet összegyűjti és felhasználja, nemcsak a környezetet védi és tesz a fenntarthatóságért, hanem a víz- és csatornadíj költségek nagy részét is megspórolhatja!

További információk a pályázatról:

Kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata Projekt

A pályázat neve: Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

Szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft