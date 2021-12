Az iskolatáska nehéz, a cipőnk sáros lesz, a zoknink meg vizes, és esőben bringázni sem lehet, vagy legalábbis nem előnyös. Ősszel vagy tavasszal egyéb problémákat is tud okozni a sok esőzés. Ha túl sok eső esik, és az árkok nem tudják elvezetni, akkor bizony a mélyebben fekvő területeken a garázsok, a pincék beázhatnak, de akár egy nagyobb esőzés következtében a házak falai is vizesedhetnek.

Viszont gondolkoztál már azon, mire lehet mégis jó az esővíz? Nyáron egy-egy hosszabb száraz időszak után a csapadék által kizöldülnek a száradásnak indult növények, felfrissül és hűl a levegő, ráadásul nagyon jó illata is van.

Mi lenne, ha a sokszor fölöslegesnek vélt esővizet elraktároznánk, így bármikor tudnánk hasznosítani?

Kortól függetlenül egy kis szemléletváltásra van csak szükség. A vízhasznosítás által te is sokat tehetsz bolygónk vízkészletének megőrzéséért azáltal, ha a csapadékvizet ti is megfelelő módon összegyűjtitek és tároljátok. Erre alkalmasak a föld feletti és a föld alá telepített esővíz tárolók. A felfogott vizet aztán különböző módon fel tudjátok használni. Például a szobanövények és a kert locsolására, vagy a WC tartály öblítésére, sőt, megfelelő tisztítást követően ruhák, edények, vagy az autó mosására is alkalmazható. Ha az összegyűjtött esővizet felhasználjátok, akkor nemcsak a környezetet véditek vele, hanem a víz- és csatornadíj költségek nagy részét is megspórolhatjátok, aminek a szüleitek biztosan nagyon örülnek majd. Emellett jó, ha tudod, hogy a házatok előtti árkokba sem szabad szemetet szórni, azokat mindig tisztán kell tartani, hogy az esővíz az utcán is a megfelelő helyre folyhasson.

Siófok Város Önkormányzata abban nyújt segítséget a déli városrészen élők számára, hogy pályázatos fejlesztés keretén belül megoldja a közterületi esővíz elvezetését, így az nem a garázsokban, pincékben köt ki és nem is az utcán hömpölyög majd, jelentős károkat okozva mind az ingatlanokban, mind az utcák, bel- és külterület állapotában. A jelenlegi csatornarendszer fejlesztésével megszűnhetnek a korábbi problémák.

Ne feledd, a csapadék útja más is lehet, mint amit eddig megszoktál!

További információk a pályázatról:

Kedvezményezett neve: Siófok Város Önkormányzata Projekt

A pályázat neve: Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

Szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft