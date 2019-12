1 év 7 modell a Toyotától

2019 rendkívüli év volt a világelső Toyota számára, hiszen 1 év alatt 7 újdonságot mutatott be a nagyközönségnek. A márka egyre kifinomultabb és megfizethetőbb autókat tervez. Világszínvonalú biztonsággal és üzemanyag-takarékossággal és majdnem a teljes palettával vonultatta fel a hibrid technológiát.

— A márka több évtizedes tapasztalatának és környezettudatosságának is köszönhető, hogy a vásárlói igények is erősödnek az öntöltő hibrid hajtáslánc felé. A Koto Autóház a 6. alkalommal elnyert európai vevőelégedettségi díj győzteseként arra is büszke, hogy az Európában eladott Toyotáknak már majdnem a fele hibrid hajtású. Aki megismeri a legújabb, 2019-es modelljeinket, megbizonyosodhat róla, hogy a jövő valóban megérkezett — mondta Tóth László a Koto Autóház tulajdonos ügyvezetője.

A Corolla Sedan, a világ legnagyobb darabszámban eladott autójának legújabb generációja. Olyan elegáns és gazdagon felszerelt, ami eddig csak a D-szegmensre volt jellemző. Ebben a modellben is bemutatkozik a szupertakarékos hibrid hajtás és az alapáron kínált, forradalmian újszerű biztonsági rendszer, a Toyota Safety System. Sajátja a luxus, a kényelem és a praktikum.

A Corolla Hatchback változata a fürge és kompakt, a sportos karakterrel és a két innovatív hibrid hajtáslánccal igazi adrenalin-bomba. Az új, alacsony súlypontú TNGA platform prémium teljesítménnyel és stabilitással ruházza fel a Corollát, amelynek gazdag felszereltsége és alapáron kínált Toyota Safety Sense rendszere páratlan kényelmet és biztonságot garantál.

A Corolla Touring Sports kényelmes és sokoldalú kombi változata lenyűgöző. Az autó lélegzetelállítóan friss dizájnjának alapja szintén az új TNGA platform, ami jobb vezethetőséget, határozottabb stabilitást és könnyebb kormányzást kínál. A vásárlók most ebben a modellben is két különböző teljesítményű hibrid hajtás közül választhatnak.

— A legendás Camry 14 év távollét után tért vissza, méghozzá jobb formában és gazdagabb felszereltséggel, mint valaha. Ráadásul az új limuzin, erős, 2.5 literes öntöltő hibrid hajtáslánca 218 lóerős. Mégis takarékos és kifinomult. A világ legkelendőbb szedánjának 8. generációja kimagaslóan kényelmes, tágas és fényűző utasteret kínál. Felhasználóbarát technológiái és egyedülállóan sportos stílusa 2019 legizgalmasabb premierje számunkra — dicséri a limuzint Tóth László.

Az új Toyota RAV4 már az év elején meghódította a nagyközönséget. Egy igazán modern SUV, ami nem ismer kompromisszumot a fontos a dolgokban. Karosszériájának merész stílusát a karakteres domborulatok és a látványos részletmegoldások adják, s mindezt egy vadonatúj 2,5 literes hibrid hajtás egészíti ki, ezzel új mércét állítva a kategóriában.

A Supra is megérkezett a sportos hangulat legjavával. Egy kultikus sportautó nagy visszatérése, ami minden rajongó számára igazi örömöt jelent. Rövid tengelytávolsága, alacsony súlypontja, merev karosszériája, 3.0 literes, hathengeres motorjának 340 lóereje hatékony egységbe gyúrja a lenyűgöző menetdinamikát, a fordulékonyságot és precíz irányíthatóságot.

Kívül kompakt, belül tágas a Toyota legújabb személyszállítója, az 5 és 7 személyes PROACE City. Ez az autó még a legkeskenyebb városi utcákon és a legszűkebb parkolóhelyeken is könnyedén boldogul, miközben hét utasa igazán fényűző kényelemben utazhat.

A panoráma üvegtető csordultig tölti a kabint fénnyel, a számtalan rakodóhely minden útiholmit elnyel. A hétszemélyes változat előre, hátra tolható harmadik üléssorában akár a legnyurgább kamaszok is kényelmesen elférnek.

— Főként fontos információ ez azoknak a nagycsaládosoknak, akik legalább három kiskorú gyermeket nevelnek, és igénybe tudják venni az 5 millió forint feletti autókra vonatkozó 2,5 millió forintos állami, autóvásárlási támogatást. Ami vonatkozik még a 7 személyes Prius +, a PROACE Verso VIP és a Land Cruiser 150 modellekre, valamint a 8 személyes Proace Verso Family-re. A 9 személyesek közül szintén igénybe vehető a nagycsaládos kedvezmény a PROACE Combi és a Proace Verso Shuttle gépjárművekre. Természetesen a részletekről az év végén is szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésre márkakereskedéseinkben Kaposváron és Nagykanizsán— biztatja az olvasót a tulajdonos ügyvezető.

