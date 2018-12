Vajon mi lehet az, amit a gyerekek imádnak és a játékboltokban is megvásárolható Minecraft-, vagy Disney Hercegnős emblémával? A tinédzserek között is rendkívül népszerű, fesztiválokon és szabadidős rendezvényeken osztják számukra promóciós célból? A felnőttek pedig jobbára adománygyűjtésre használják? Nos, eláruljuk: a mindig divatos, jelenleg reneszánszát élő szilikon karkötő.

Én is véradó vagyok! – Orvosi karpánt

A Vöröskereszt és a hozzá hasonló karitatív szervezetek rendszeresen buzdítanak véradásra. Ennek egyik köszönő ajándéka az ,,Én is véradó vagyok!” feliratos szilikon karkötő. A szilikon karkötő azt üzeni; viselője egészséges és életmentő, igazi HŐS. A karpánt magára öltője tehát minden tiszteletet megérdemel, példája követendő mindannyiunk számára.

Kevesen gondolják, de a szilikon karkötő életet is menthet, Amerikában már elterjedt az egészségügyi kétoldalas orvosi karpánt. A külső oldalán csak az olvasható, hogy ,,Figyelem”. A belső oldalán szerepel – ,hogy más ne lássa, és ne éljen vissza az információval – a betegség megnevezése: például cukorbetegség, epilepszia, alzheimer, vagy autista felirat. Egy baleset, vagy idős embereknél emlékezetkiesés esetén életet menthet, rendkívül hasznos a mentők számára ez az ismeret…

Szilikon karkötő kung-fusoknak, karatésoknak

Sokszor évek munkája van abban, hogy kezdő karatés, vagy kung-fus az övvizsgáig jut. Az övvizsga hatalmas elismerés a sportolók számára, hiszen ez jelzi azt, hogy egy szinttel magasabbra léphetnek, és ehhez megvan a tudásuk, és erről a társaik előtt számot is adtak. Az övet azonban nem viselik csak az edzések alkalmával, pedig milyen jó lenne például a barátok, osztálytársak felé is jelezni, hogy éppen hol tartanak. Ilyenkor jól jön a szilikon karkötő, amely 14 féle színben megvásárolható. Nincs más teendő, mint kiválasztani és megrendelni az adott színt a kollekcióból, majd pedig viselni. Ha például vörös-fehér övesek vagyunk, akkor akár két darabot is…

Motiváció, idézet, Bibliai szeretet átadás

A legnagyobb közösségi portálokon megszokhattuk, hogy napi szinten találkozunk képes motivációs idézetekkel. Ezek egy részével a hétköznapokon is összefuthatunk gumi karpántra nyomva, például: ,,A nehézségek tesznek minket erősebbé.” vagy ,,Ha kitartunk, a siker bármikor beüthet.”

A szilikon karkötő kifejezheti az azonos gondolkodási módot, az együvé tartozást is. Ilyen lehet például az ,,Értékes vagy!”, ,,We are femme”, vagy az ,,I love Budapest” felirat rajta. Érdekesség, hogy a 12 részes ifjúsági sorozat, a Szent Johanna Gimi bevezetésére, eladásának növelésére szilikon karkötőt használt a kiadó. Akik már olvasták, előszeretettel viselték a ,,Szent Johanna Gimi” feliratú karpántot, a barátok, ismerősök közül sokan így szereztek tudomást a sorozatról.

Az egyházak is gyakran használják áldás-, vagy üzenet átadásra a szilikon karkötőt. Margaritha nővér követői például egy rendezvényen a ,,Kiárasztom lelkemet utódaidra… (Iz 44,3)” feliratos karpántot viseltek a lelki gyakorlatuk alkalmával. A májusban boldoggá avatott Brenner János vértanú pap jelmondata is felkerült egy kiadónál a szilikon karkötőre: ,,Az Istent szeretőknek minden javukra válik. (Róm. 8,28)„.

,,A tehetséges fiataloknak nem a négy fal között kell ülni…”

Két lelkes miskolci Dj. az év elején úgy gondolta, hogy ,,a tehetséges fiataloknak nem a négy fal között kell ülniük, hanem meg kell mutatni magukat”. Erre remek hely a stúdiójuk, illetve a csütörtökönkénti Facebook élő műsor. Pár hónapon belül megvalósult az álmuk. Azóta 40-nél is több Dj. állt a pultjukba, a Rezidencia Fb oldal kedvelői száma pedig meghaladta az ezer felhasználót. A stúdiót néha külső helyszínre cserélték, voltak Borangoláson is. Az az igazság azonban, hogy mindez nincs ingyen és lassan kinövik a kereteiket; hiszen pénzbe kerül a stúdió technikai eszközeinek megvásárlása, működtetése, a kitelepülés, az élő adás létrehozása. A két alapító azon morfondírozik, hogy továbbra sem kér díjat a nézőktől, a szettek bemutatásáért a tehetséges fiataloktól, hanem mindenki, aki nézi ezeket a Facebook live-okat lehetőségeihez mérten támogathatja a tehetségek bemutatkozását. Ők pedig minden jóakarónak cserébe szilikon karkötőt adnak ezzel megköszönve és kifejezve az együvé tartozást.

Itt a farsang, áll a bál

Vízkereszttől – január 6 – hamvazószerdáig – húsvét előtti 40. nap – tart a farsang, a bálok és vidám összejövetelek időszaka. Szinte minden megyében van Megyebál, nagyon sok alapítványi bál, illetve egy-egy szakma képviselői is összejönnek mulatozni, például az orvosok az Orvosbálon. Az új esztendő első két hónapjában az oktatási intézmények – az általános iskoláktól az egyetemekig – minden évben rendeznek jótékonysági bált. A költséghatékony szilikon karszalagnak a farsangi időszakban két felhasználási módja van: vagy a belépő jegy mellé ajándékba kapják a résztvevők, vagy nem kapnak karpántot a belépő jegy mellé, de ha támogatói jegyet vásárolnak, akkor annak ,,ellentételezésére” átadják a vendégeknek. Természetesen a színes karpánton szerepel a bál neve és az éve.

Amennyiben a szilikon karkötő bármelyik felhasználási módja feltette az érdeklődését, akkor látogasson el webáruházunkba.

Ne feledje!

Az árból engedünk, de a minőségből soha!

