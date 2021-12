Bárczi Domonkos magyar-történelem és tanár szakos hallgató. Most hatodéves. De nem csak tanul, tanít is. Tinnyén, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak segít az élményszerzésben, a szakmák megismerésében és persze a tanulásban. A Tanítsunk Magyarországért program, amelyben Domonkos 1,5 éve vesz részt, a segítségnyújtásról szól.

– Mi győzte meg a programhoz való csatlakozásról?

– Nem volt kérdés, hogy a program tagja legyek. Mindig is kerestem annak a lehetőségét, hogyan tudok segíteni a gyermekeknek és egy közös cél érdekében együttműködni velük. Vallom, hogy ezek a gyerekek engem is tanítanak a programnak köszönhetően. Felér egy tanári gyakorlattal. Fontos, hogy minél többet legyek a gyerekek között.

– Melyik a mentoriskola és kik a mentoráltak?

– A Pest megyei Tinnyén mentorálok hat órát a héten, a Kossuth Lajos Általános Iskola hetedik osztályában. Bevallom őszintén, nem könnyű velük, mert mindegyikük más és más. Ezért több mentor munkálkodik az osztályban. Minden gyereknek más az érdeklődési köre, de azt hiszem, mára megtaláltam velük a közös hangot. Rögös út vezetett el idáig, mert nem könnyű kialakítani a bizalmat. De a tapasztalat azt mutatja, sikerült.

– Mennyi idő kellett mindehhez?

– Harmadik féléve mentorálok. Tudni kell, hogy ezek a gyerekek nagyon tehetségesek, csak érteni kell a nyelvükön. A képességeik megvannak, minden „csak” a motiváción múlik.

– Javuló tendenciát mutatnak a diákok?

– A változás, ami a program elsődleges célja is egyben, főként a szociális készségek területén mutatkozik meg. Igyekszünk „mankókat” adni nekik, fejleszteni őket és lehetőségeket mutatni a minőségi időtöltésre. A tanuláson kívül hétvégi programokat szervezünk, kirándulunk, együtt töltjük az időt. Többször voltunk már Budapesten, de nagyon szeretnek túrázni. Sokszor megyünk a közeli erdőkbe bográcsozni. Egyik nagy érdememnek könyvelem el, hogy a fiúk elhagyták a koffeintartalmú energiaitalok fogyasztását. A program kezdetén nagyon meglepődtünk, hogy csak azt hoztak magukkal. És mi lett az eredmény? Figyelemzavar...

Bárczi Domonkos, mentornagykövet, ELTE; Bárczi Domonkos és mentoráltjai: Bócsa Péter Márk és Gahó János

– Milyen eredmények születtek?

– Sikerült elérnem, hogy mindkét mentoráltam sokkal tudatosabb legyen. Komolyan elgondolkodtak a szakmaválasztásban. Próbáltam a saját példámon keresztül megértetni velük, miért érdemes tanulni. Úgy gondolom, egy korban hozzájuk közelebb álló egyetemistától könnyebben elfogadták a jótanácsokat.

– A világjárvány mennyire szabta át a programokat?

– A járványhullám első szakaszában mindenki otthonról tanult, amit sok családban nem tudtak megoldani. Hol az eszköz hiányzott, hol az internet. Az is előfordult, hogy ott, ahol több gyermek van, nem lehet elvonulni, vagy éppen nincs saját szoba. Összességében: bár voltak nehézségek, szerencsére hamar visszarázódtak és azóta minden rendben van. Szerencsére hamar regenerálódtak és azóta minden rendben. Szeretnénk minél több élményhez juttatni őket.

– Mik a további tervek?

– Kiemelten fontos a pályaorientációs gyakorlat, üzemlátogatásokkal egybekötve. A diákok többsége nem is volt tisztában a továbbiakkal, a rájuk váró lehetőségekkel. Remélhetőleg most megtanulják és megtapasztalják, hogy van élet az általános iskola után is. Elvégre, ez a cél!