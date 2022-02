Napjainkban a lakosság egynegyedénél jelentkezett már valamilyen ételallergia vagy intolerancia, és ez az arány évről évre növekszik. Ezzel párhuzamosan a vendéglátóhelyeken is egyre fokozottabban mutatkozik meg a speciális, „mentes” ételek iránti igény. Komoly kihívást jelent a vendéglátóknak, hogy meg tudjanak felelni ezeknek az elvárásoknak. A rántott sajtnál és párolt mirelit zöldségnél ma már többet kell nyújtani – a mentes ételek széles skálájának kell szerepelni az étlapokon. A kínálat mellett nagyon fontos az ezzel kapcsolatos helyes kommunikáció - a vendéglátóknak a fogalmakkal is tisztában kell lenniük. Ugyanakkor sokan saját-, vagy családtagjaik egészségügyi gondjai miatt szeretnék ezeket az ételeket az otthoni körülmények között is jól és szakszerűen elkészíteni.

A „mentes” ételkészítésről nagyon sok információ kering a neten, azonban ezek jó része Nem ad teljes körű és pontos tájékoztatást. Sok a divatos, „mentes” étrend, amelyek indokolatlan követése veszélyeket is rejthet a fogyasztók számára, hiszen az egyes előnyök mellett fontos figyelembe venni az ételek tápanyagtartalmát is, valamint azokat az egyéni eltéréseket, egészségügyi szempontokat, amelyek nem mellőzhetők a kiegyensúlyozott táplálkozás során. Ha erre nem fordítunk kellő figyelmet kialakulhat az ún. mennyiségi éhezés, amely akkor tapasztalható, ha a felvett tápanyagok minősége és/vagy aránya nem megfelelő a szervezet számára.

Ma már a szakács feladata a vendéglátásban az egyéni igényeket is kielégítő ételkészítés, amely részben az egyes tápanyagokhoz köthető intoleranciák vagy allergiák terjedésére, részben az étkezési trendek változására vezethető vissza. Bármi is az ok, a vendéglátásban egyre gyakoribb a vendégek részéről az a kérés, hogy az ételek bizonyos összetevők kihagyásával készüljenek, mint például a cukor, a tej, a tojás, vagy bizonyos étkezési gabonák.

Egy új világ tárul azok elé, akik áttérnek valamilyen tápanyagtól mentes ételek készítésére. Új színekkel, ízekkel, tulajdonságokkal kell megismerkedni, amely számtalan meglepetést is tartogat, hiszen például olyan hozzávalók is találhatók, amelyről az ételek készítője korábban nem is gondolta, hogy ehető, vagy más formában is felhasználható.

Forrás: Lang Robert Kaposvar

A magyar horvát határmenti kapcsolatokra épülő, 5 szervezet partnerségén alapuló GASTROTOP projekt ezekre a kihívásokra szeretne választ adni. A projekt keretében a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara tanfolyamot szervezett, amely segítséget nyújt a résztvevőknek, vendéglátó szakembereknek, szakácsoknak, cukrászoknak, séfeknek valamint az érdeklődő háziasszonyoknak is, hogy a mentes ételkészítés alapjait hozzáértő táplálkozástudományi szakemberek vezetésével sajátíthassák el.

Nótár László mesterszakács azért jelentkezett a képzésre, mert szerinte sok félinformáció kering a kímélő ételekkel kapcsolatban.- „Kevés, ha a receptet elolvassuk, itt megfoghatjuk az alapanyagot, elkészíthetjük belőle az ételt és meg is kóstolhatjuk, hogy külsőleg vagy ízben is hasonló-e például egy tojásrántottához.”

A képzés elméleti része átfogó ismereteket ad a mentes étkezéssel kapcsolatos alapfogalmak tisztázásával, a gyakorlati órák során pedig egyes főzési alapanyagok helyettesítési lehetőségeinek szakszerű bemutatására, elsajátítására kerül sor. A gyakorlatban próbálhatják ki hogyan készülnek a glutén-, laktóz-, cukor- vagy tejfehérje mentes ételek.

Forrás: Lang Robert Kaposvar





„Szerettem volna kipróbálni, hogy milyen cukor és tojás nélkül piskótát sütni, komoly kihívásnak tűnik így ízre és küllemre is megfelelő süteményt elkészíteni”- mondta Ellenberger Csilla, aki évtizedek óta a vendéglátásban dolgozik és szabadidejében pedig tortákat készít.



A cél, hogy az ételek, desszertek, továbbra is finomak, csalogatók legyenek, ám tudomásul kell venni, hogy - főleg komplex allergia esetében- más az alapanyag, más íz, amely csak utánozni tudja az eredetit. Ám annak, aki évekig nem tudott fogyasztani tehéntúrós palacsintát, óriási öröm a kölesből vagy cukkiniből készített „hamis túró” kóstolása.

Elkészült egy tananyag, mely a mentes étkezéssel kapcsolatos alapismereteket tartalmazza.

A GASTROTOP projekt az INTERREG Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg.