Egy kényelmes és sportos lábbelinek nehéz alternatívát találni. Persze vannak olyan helyek, ahol eléggé kötött, hogy miben jelenünk meg, de azért a csukák terén is egyre nagyobb szabadságot kapunk, így a különféle ruháinkhoz bátran választhatunk merész és formabontó megoldásokat is, de maradhatunk a letisztultabb és egyszerű dizájnnál is. Szemügyre vettük a Puma női cipőket és a gumicsizmákat. Íme!

Precizitás, német minőség, hibátlan megjelenés

A Puma az egyik legnagyobb sportszergyártó cég a világon, számos terméke elérhető a földgolyó minden pontján, természetesen nem kivételek ezek alól a női sportcipők sem, amelyek hosszú évek óta megtalálhatóak kínálatukban. Ahhoz, hogy a megfelelő cipőt tudjuk megvásárolni kínálatukból, először fontos tisztázni, hogy milyen típusú felhasználást tervezünk legújabb lábbelinknek. Ha elsősorban időszaki és kényelmes viseletre fókuszálunk, akkor számunkra bármelyik szimpatikus és tetszésünket elnyerő Puma női cipő alkalmas lehet, a minőség egyik alapkövetelmény a német cégnél is, így ebben nem fogunk csalódni. Ha viszont hétköznapi, jelentős igénybevétellel kalkulálunk, akkor érdemesebb a strapabíróbb példányokat választani. A fehér és fekete színek mellett a különféle egyéb árnyalatok kavalkádja, keveredése új dinamikusabb és szerethetőbb külsőt adott ezeknek a női cipőknek, így aki ezeket választja, nemcsak a minőségben, hanem a trendet követő külsőben sem fog csalódni.

Őrült irányzat, hatalmas térhódítás

Talán egy kicsit éles váltás, de a sportcipők után most a női gumicsizmák felé vesszük az irányt. Az utóbbi években igazi „crazy” irányzatként megjelenő csizmafajta egyre nagyobb teret hódít a különböző korosztályokban. Persze elsősorban a fiatalabb életkorban menő, de ma már nem lepődünk meg, ha egy-egy családanyán, vagy akár az idősebb generáció tagjai közt is találkozunk a gumicsizma viselőivel. Az egyik legfontosabb szempont az a praktikum. Egy-egy esős időjárásban, a latyakban, vízben sétálva biztonság- és komfortérzetünket is fokozza, arról nem is beszélve, hogy egészségügyi problémáktól is megvédhet bennünket. A másik „topik”, amit érintenünk kell, az nem más, mint a sokszínűség. Talán ennél a cipőfajtánál mondhatjuk el igazán, hogy őrült színekben és változatokban gondolkodhatunk, így nem nyúlhatunk mellé, nem tudunk hibázni. A klasszikus magas szárú típusok mellett egyre népszerűbbek a bokacsizma gumis változatai is. Fázós lábúaknak sem kell csalódniuk, hiszen megfelelő béléssel rendelkező darabokat is találhatunk már, a mintázatok terén pedig a virágmintás és mesefigurás gumicsizmákból is válogathatunk.