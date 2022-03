Húsz településen épül ki 2022 utolsó negyedévéig a szélessávú internetet is magába foglaló távközlési hálózat a marcali járásban. A szekszárdi TARR Kft. a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében valósítja meg a beruházást. A kormány által támogatott programot az érintett települések polgármestereinek hétfőn mutatták be Balatonkeresztúron. Azokon a településeken is épülhet új optikai hálózat, amelyen már működik hasonló – derült ki a tájékoztatón.



– A kormány célja, hogy a Szélessávú Internet Programmal ne csak a nagyvárosokban, hanem a vidéki települések bel- és külterületein is elérhető legyen a szélessávú hálózat, amelynek hiánya a pandémia ideje alatt mutatkozott meg a home office-ba és a digitális oktatásba kényszerültek számára – mondta Tarr János ügyvezető. – A marcali járásban két pályázatot is nyertünk, amelynek két része van: a településen belüli lefedőhálózat kiépítésére vonatkozó, valamint a településeket összekötő hálózat. A csaknem 573 millió forint értékű beruházás jelenleg tervezési, engedélyeztetési szakaszban tart, ám egyes településeken már elindult a kivitelezés, mint például Pusztakovácsiban és Csömenden.



– Nem csak azokon a településrészeken építjük ki a végpontokat, amelyek még nincsenek behálózva – emelte ki az ügyvezető. – Százszázalékos lefedettséget biztosítunk az egész településen. Ez utóbbit önrészből finanszírozzuk.



– Csaknem 3600 háztartás és végponti cím számára biztosít majd hozzáférést az új, legkorszerűbbnek számító vezetékes infrastruktúra, melyet a TARR Kft. épít – mondta Kele András projektmenedzser. A vezetékes lefedő, valamint a településeket összekötő hálózatok kialakításánál tisztán optikai, úgynevezett FTTH (Fiber to the Home) technológiát alkalmaznak, a gigabites sebességű internetkapcsolatot is lehetővé tevő optikai szálak az előfizetők lakásán végződnek majd.



A beruházás átadása 2022 negyedik negyedévében várható, amely biztosítja a hálózatra történő rákapcsolódási lehetőséget a helyi lakosok, vállalkozások számára.



A szélessávú interneten kívül televízió-, telefon- és mobilhálózat elérését is segíti a távközlési szolgáltatás. A megvalósuló infrastruktúra nem csupán magán és üzleti, hanem közintézményi igényhelyek távközlési igényeit is kiszolgálja majd, és optikai szálakkal csatlakoztatja őket a járásközpontban található Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz. A hálózat működése és az előfizetői igények kiszolgálása szempontjából kiemelt jelentőséget kap Balatonkeresztúr, Marcali és Somogyzsitfa, ahol a szolgáltatások biztosításához szükséges, aktív kiszolgáló berendezéseket is telepítenek.





Fotó: Lang R.