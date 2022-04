Varázsolj strandot a kertedből!

Mindenkinek az álma egy hatalmas úszómedence a kertben – nos, ha ez nem is igazán megvalósítható, azért nem kell teljesen lemondani róla! Egy felfújhatós jakuzzi például igen kellemes enyhülést hozhat a meleg napokon, ráadásul a buborékok masszírozó hatását is élvezheted a kertben. A kellemes, meleg vízben még a késő esti, hűvösebb órákban sem fogsz fázni, így esti lazításnak is kiváló ez az eszköz.

A felfújhatós változatok is megadják ugyanazt az élményt, mint a telepített verziók. Miért ne élvezhetnéd Te is a meleg napokat egy medencében ülve, jeges innivalót kortyolgatva? Igazi strandélményt varázsolhatsz magadnak a saját udvarodba egy felfújhatós jakuzzi vásárlásával.

Medencék gyerekeknek

A gyerekeknél jobban garantáltan senki sem szeret jobban a vízben lubickolni – akár egész nap is képesek lennének egy medencében játszani. Éppen ezért, kisgyerekes családoknál a gyerek medencéket is tanácsos beszerezni a kertbe nyáron. Ezek nagyon praktikusak: a szezonra előkapja az ember, felfújja, már mehet is bele a víz, és pancsolhat a gyerkőc. Mivel nem kell beléjük sok vizet tölteni, lehetőség van a gyakori cserére, ezért nincs szükség sem klórtablettára, sem más tisztítóra – egyszerűen csak töltsd újra néhány naponta.

A kisebb gyerek medencék vizét a nap sugarai hamar felmelegítik, így amiatt sem kell aggódnod, hogy túl hideg lesz a víz a csemetéd számára. Ha van a kertben medence, többé biztosan nem kell majd könyörögnöd neki nyáron, hogy töltsön egy kis több időt a szabadban. Még a legnagyobb melegben is előszeretettel megy majd ki, hogy strandolhasson a kertben.

A fotó forrása:

Sergey Novikov / Shutterstock.com