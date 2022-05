Miért annyira népszerű dekorációs elem a beton?

Vajon miért ragaszkodnak olyan hűségesen a belsőépítészek a betonhoz, pláne ha dekorációs célokról van szó? Nem nehéz megválaszolni ezt a kérdést. Egyrészt a sokoldalú felhasználhatósága az, ami igazán vonzóvá és ellenállhatatlanná varázsolja. Másrészt egészen elképesztő módon variálhatóak a tulajdonságai.

A mérettartományi lehetőségei sem csekélyek, ahogy a teherbírását sem érheti kritika. Mindennek tetejében gyakorlatilag az építészet bármelyik területén megállja a helyét. Miközben egyre több cég kap rá a betonból készített termékekre. Úgyhogy nem, hogy nem megy ki láthatóan a divatból, hanem a térhódítása az, ami igazán jellemzi. A fényáteresztő képessége, a színezhetősége, és a formálhatósága egyedülálló, és jelenleg nincsen olyan anyag, ami felvehetné vele a versenyt. Hogy egy meghökkentő példával éljünk, még az ékszerpiac is felfigyelt rá, és ma már betonból remekelt ékek is megvásárolhatóak. De, hogy visszatérjünk az eredeti témára: ez a fajta variálhatósága az, ami kétségtelenül kezesbáránnyá változtatja.

Funkcionális vagy dekorációs elemként alkalmazzák jobbára a betont?

Mutatunk egy harmadik utat. Ugyanis az köztudott, hogy építőanyagként és igen, kiegészítőként is megállja a helyét. De mi van akkor, ha ez a kettő egybegyúrható? A belső építészek egybehangzó vélekedése szerint ez az a terület, ami bőven tartogat meglepetéseket. A beton födémszerkezet, tartóoszlopok, pillérek, aljzat első és huszadik ránézésre is a funkcionalitás kategóriájába sorolhatóak. De mi van akkor, ha a mesterek felcsiszolják, polírozzák, színezik őket? Akkor bizony egyúttal belépnek a dekorációs elemek népes táborába is.

Mennyibe kerül ez a nem mindennapi élmény?

A dekor beton ár nem írható le pár számsorral, mert akkor pont a lényeg veszne el. A személyre és helyzetre szabottság. Mert attól még, hogy a kiszemelt beton végül dekorációs célokat tölt be, nem mindegy, hogy milyen típusú megmunkálás vár rá, ahogy az egyéb, beépítési részletek sem mellékesek. Az azonban általános érvényűen kijelenthető teljes biztonsággal, hogy az egyik legkedvezőbb ár-érték arányú alapanyagról beszélünk, ami ráadásul tartósság tekintetében is nehezen felülmúlható pozitívumokat tartogat. Úgyhogy nem érdemes a bekerülés kérdésén lamentálni, mivel a megtérülés már rövid távon is sokszoros, a hosszú távú haszonról nem is szólva. Így hát ez az időtálló megoldás az idő fölé kerekedett, mert hogy a megjelenése ezer százalékosan időtlen, a kedveltsége pedig folyamatosan nő, ami mindennek fényében egy cseppet sem meglepő.