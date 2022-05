Smart vietnámi papucsok – a kényelem és a trend fúziója

A tervezők már régóta rájöttek arra, hogy a flip-flop, azaz a vietnámi papucs nem csak a fürdéshez lehet

praktikus. Rendkívül kényelmes viselet akár egy laza városi sörözéshez is a férfiak számára. Ezért ma már olyan

darabokat is terveznek, amelyek kifejezetten jól mutatnak a nyári férfi szettek részeként. Milyen ruházat mellé

mutat viszont igazán leginkább? Mivel különféle stílusok léteznek a vietnámi papucsok között is, ezért érdemes

megemlíteni, hogy főképp a sportos és az elegáns vonalat követik. Ebből adódóan az elegánsabb darabok akár

már egy laza vászonnadrággal, farmerral és nyári zakóval is jól megállják a helyüket. Gondoljuk csak az olasz

férfidivat képviselőire, ők aztán értenek ahhoz hogyan kell nyáron a hanyag elegancia jegyében szandálhoz és

papucshoz inget hordani. Lehet tőlük bőven tanulni, ha ilyen módon szeretnénk smart flip-flopot viselni. Tehát

ha jól válogatjuk meg öltözékünk részleteit, akkor még egy üzleti tárgyalás alkalmával is egyszerre lehetünk

nyáriasak és férfiasan sikkeresek a flip-floppal. Ezért egyáltalán nem kell aggódnia a divat kedvelőinek, hogy

stílustalanul jelennének meg a flip-flopokban. A nyári öltözékünk méltó kiegészítője lehet tehát az olyan férfi

flip-flop, amely színben és fazonban is passzol a szettünkhöz. A lényeg pedig pontosan ez, hogy valóban

passzoljon is ahhoz az öltözékünkhöz. Ha nem olyat választunk ami illene hozzá, valóban elronthatjuk az egészet

– amitől úgy fogunk kinézni, mintha véletlenül rajtunk maradt volna az otthoni papucsunk. Ezt elkerülendő kicsit

jobban figyeljünk oda a választás során, mint más lábbelik esetében.



Férfi vietnámi papucs mindenhez?

Habár hazánkban utcai viseletként nem épp a lábujjfogós férfi papucsok terjedtek el, mégis a szezonban

várhatóan nagy trendje lesz a flip-flopoknak. A különféle verziói egyszerre kényelmes és trendi kinézetet

nyújtanak a férfiak számára – gyakorlatilag mindenféle öltözékhez, amit nyáron a városba vagy egy nyaraláshoz

hordanánk. Legyen akár sportos gumi anyagú, vagy stílusos bőr, gyakorlatilag bármelyik verziója tökéletes

ahhoz, hogy feldobja a szettünket. Ha pedig nyaralni készülünk, akkor mindenképp szerezzünk be a lazulásra

legalább egy olyan darabot, amit nem csak a vízpartra, de bármely laza városnézős sétára is bátran felvehetünk.

A CCC áruházaiban, illetve weboldalán minőségi és trendi dizájnnal készült férfi flip-flop papucsokkal

találkozhatunk. Ráadásul akár már két napon belül házhoz szállítják őket. Ha viszont mégis szeretnénk

személyesen felpróbálni ezeket, megtehetjük bármely CCC üzletben.