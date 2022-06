Az apuka, egy bizonyos William Jackson Smart, háborús veterán volt, aki egyedül nevelte fel kilenc gyermekét. Mindenesetre akaratlanul beírta magát a nemzetközi ünnepeink történetébe. Mindez az 1910-es években történt, de az apák napját hivatalosan csak 1972-ben ismerte el Richard Nixon amerikai elnök.

Hogyan ünnepeljük az apák napját?

Magyarországon kicsit még gyerekcipőben jár az apák napi ünneplés, hivatalosan még csak kevés helyen emlékeznek meg róla. Ezzel szemben a skandináv országokban már régóta hagyomány az iskolákban a hivatalos köszöntés, akárcsak anyák napján versmondással és ajándékozással.

Sok helyen divat ilyenkor az apákat mentesíteni a munka alól. Vannak olyan országok is, ahol ezen a napon nem kell dolgozni mennie a férfiaknak. Persze az apák napját mindenki úgy ünnepli meg, ahogy szeretné. A lényeg a gesztuson, azaz a köszöntésen van, történjen az bármilyen formában.

Íme, pár tipp az apák napi köszöntésre

Hadd pihenjen az apuka

Az apukákat teljesen ingyen is fel lehet köszönteni, például azzal, hogy átvállaljuk az aznapi teendőket. Legyen szó fűnyírásról, autómosásról vagy éppen a számlák befizetéséről, vicces gesztus, ha egy napra mentesítjük a férfiakat a feladataik alól. Minél inkább nemszeretem feladatról van szó, a családfő annál hálásabb lesz.

A hölgyek is kedveskedhetnek

Az apák napja nem csak arról szól, hogy a gyerekek adnak ajándékot az apukáknak, nagypapáknak, keresztapáknak. A feleségek is nyugodtan meglephetik valamivel ilyenkor a férjüket. Ez lehet példának okáért egy ágyban felszolgált reggeli vagy kávé. Ha romantikusak vagyunk, a tálcára akár még egy szál virág is kerülhet. A kényeztetésnek mindenki örül, egy évben egyszer pedig a férfiaknak is kijár.

Rendelj ajándékot

Az apák napi ajándékcsomag rendelés egy kiváló ötlet arra, hogy apák napján meglepjünk valakit. A dolog egyszerre kedves és elegáns, ráadásul a meglepetés ereje még nagyobb ilyenkor. Csönget a futár, kezében pedig egy ajándékcsomag, ami ki tudja mit rejt. Minden férfi örül az ilyen meglepetésnek, így nyugodtan válaszd a köszöntésnek ezt a formáját, ha örömet akarsz szerezni. Ha pedig nem tudsz személyesen részt venni az apák napján, akkor ennél jobb megoldást nem is találhatsz.

Nagy utazás

Igazából nem is kell, hogy olyan nagy legyen, az is elég, ha a család tagjai összefognak és kimozdítják aput otthonról. Lehet ez egy wellness hétvége, de egy nagyobb séta is a környékbeli hegyekbe, vagy bárhová, ami a természet szépségeivel kecsegtet. Ha tudod, hogy szeret pecázni, de már egy ideje nem tudott elszakadni a vízpartra, egy horgászatra való invitálás a mennyekbe fogja röpíteni. A lényeg, hogy csináljatok együtt valamiért apuért, apuval.

Legyen tánc

Köztudott, hogy a férfiak többsége, kortól függetlenül szeret bulizni. Az is remek apák napi program lehet, ha meglepitek a családfőt egy partival, ahová meghívtok barátokat és rokonokat, akár meglepetés vendégeket. De karaoke buli, retro buli, kedvenc zenekarának koncertje - ezek mind olyan élmények, amelyekre sokáig fog emlékezni.

Sport vagy sportesemény

Egy kis együttes sportolás, legyen szó futásról, squasról, pingpongról, jól működhet apák napján, amit egy előre bekészített hűs limonádéval, és pár finom falattal koronázhatsz meg. Ha annyira nem éli a mozgást, de szereti a sportokat, egy sporteseményre szóló belépő is megteszi, a közös készülődésről és a szurkolásról biztosan sokáig fogtok még anekdotázni.