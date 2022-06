Június 15-ig jelentkezhetnek az önkormányzatok az idén 29. alkalommal megrendezett Virágos Magyarország versenyre. Az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyében a szakmai elismerések mellett idén is értékes nyereményekért versengenek a települések virágos parkjai, zöldellő közterületei.

Az évről évre helyi közösségek százait megmozgató vetélkedés során idén ismét öt települési kategóriában – a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig – várják a pályázatokat, melyeket személyes látogatás során értékel majd a szakmai zsűri.

Idén több mint 10 millió Ft értékben osztanak ki kertészeti utalványokat, emellett a szervezőbizottsági tagokat delegáló szervezetek díjai, a minisztériumi elismerések és a szponzori díjak is gazdát keresnek – közel 50 díj gazdagítja majd a településeket. Minden közösség elismerő oklevelet és a települési zöldfelületgazdálkodást részletesen kiértékelő szakértői véleményt kap. Az országos díjátadó mellett 2022-ben három területi díjkiosztóval is készülnek a szervezők.

Idén az is tovább növelheti a jelentkezési kedvet, hogy nemcsak teljes településképpel szállhatnak versenybe a közösségek, hanem ugyanígy tematikus díjat érhetnek a megvalósult zöldfelület-fejlesztési projektek, a környezeti nevelési vagy partnerségi programok is. 2022-ben immár harmadszor várják a határon túli magyarlakta települések jelentkezését is a környezetszépítő versenyre.

„Ebben a versenyben mindenki nyertes. Feltárjuk és megmutatjuk a települési jógyakorlatokat: amit jól csinálnak, azt díjazzuk, amiben kevésbé ügyesek, arra javaslatokat teszünk” – foglalta össze a zsűrizés menetét Dr. Nagy Ildikó Réka, a verseny nemzeti koordinátora. „Az őszinte kíváncsiság vezérel bennünket a munka során. Szeretnénk megmutatni a zöld főtereket, a virágos utcákat, a legszebb fasorokat, az óvoda- és iskolakerteket, a közösségi településszépítő programokat, valamint a legszebb tanösvényeket az egész ország nyilvánosságának!” – tette hozzá.

Az önkormányzati versenyről a Virágos Magyarország weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve érdemes követni a kezdeményezés Facebook oldalát a folyamatosan érkező hírek miatt.

