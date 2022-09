A MATE folytatja a KÁN hagyományait, amely az évek során amellett, hogy elismert szakmai eseménnyé vált, a környező dunántúli települések lakóinak is közkedvelt programja lett. A rendezvény idén országos tenyészállat-kiállításként élvezi a Magyar Állattenyésztők Szövetségének támogatását. A KÁN Egyetemi Napokon tehát továbbra is nagy hangsúlyt kapnak a tenyészállatok, különösképpen a húshasznú szarvasmarha és a hidegvérű ló. Jelen lesz tejelő-szarvasmarha, juh, kecske, baromfi és a kisállatok számos fajtája is, amelyeket nem csupán a nagyközönség számára mutatnak be, hanem tenyészállat-bírálatok is zajlanak majd. A szervezők olyan interaktív, közönségbarát programokkal is készülnek, melyek révén a látogatók jobban megérthetik az állati termékek felhasználási módjait, valamint jobban megértik fogyasztásuk emberi szervezetre és előállításuk környezetre gyakorolt hatásait.

Fotós: MW

A MATE fontosnak tartja, hogy a szakmai programok mellett kiemelkedő szerepet kapjon az agrár-felsőoktatás és az agrárszakma népszerűsítése, így a tavaly debütált MATE Udvarban idén is megjelenik a MATE összes intézete és bemutatja a tevékenységét. A szervezők bíznak benne, hogy az interaktív bemutatkozással évről évre egyre több olyan fiatalt tudnak megnyerni az agráriumnak, akik kitartanak ezen a pályán.

2022-ben is számos konferenciára kerül sor a KÁN Egyetemi Napokon. A nulladik nap kiemelkedő eseménye lesz a Magyar Állattenyésztők Szövetsége által szervezett II. Állattenyésztők Napja. Szeptember 29., Szent Mihály Napja, az állattenyésztők hivatalos ünnepe. Az Állattenyésztők Napját 2020-ban szavazta meg a parlament azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az ágazatban dolgozók nélkülözhetetlen munkájára.

Sor kerül a nagy múltú Nemzetközi Takarmányozási Szimpóziumra és a nyúltenyésztés aktuális kérdéseit megvitató 33. Nyúltenyésztési Tudományos Napra is. A rendezvény első napján, a II. Vidékfejlesztési Konferencia keretében fajsúlyos kérdéseket vitatnak meg a vidék fejlesztéséért dolgozó politikusok, az agrárgazdaság szakember-utánpótlásáért felelős MATE és a termelők képviselői. A Vidékfejlesztési Konferencia tervezett témája az idei évben az élelmiszeripar helyzete és a jövőjében rejlő kihívások.

Fotós: MW

Sor kerül a One Health Szakmai Napra, valamint az V. Halászati Kerekasztal is várja a halágazat szereplőit. Vasárnap a hagyományos juh- és kecskeágazati rendezvény új köntösben, az állattenyésztés egészét összefogó Szent Mihály-napi Állattenyésztési Fórumként valósul meg. A kiállítás nyitónapján kerül sor az Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenyére, melyen a hallgatók nem csupán elméleti tudásukról adnak számot, hanem látványos gyakorlati feladatokban is összemérik felkészültségüket. Idén is több száz, középszintű mezőgazdasági képzésben részesülő diák érkezik a Szakiskolai Napra, akiknek szervezett program keretében lesz lehetőségük a kiállítást megtekinteni.

Fotós: MW

A programok között szerepel a vadgasztronómiai főzőverseny, amit immár 12. alkalommal rendeznek meg a vadgasztronómia és a vadhúsfogyasztás népszerűsítése céljából. A Tej Terméktanács „Van itthon tej” edukációs kampánnyal jelenik meg a kiállításon, mely a tejfogyasztást hivatott népszerűsíteni. A promóció több állomáson keresztül élvezhetően, játékosan mutatja be a tejkészítés folyamatát.

A rendezvényen a bőszénfai MATE Vadgazdálkodási Tájközponttal is megismerkedhetnek a látogatók, aminek az Élményliget programhelyszín ad otthont. A vendégek kipróbálhatják az íjászkodást, a vad tiszteletére Szt. Hubertus-misén vehetnek részt, továbbá trófea- és agár-, pákász-, solymász- és vadászíjász-bemutatókat is megszemlélhetnek az érdeklődők. A programsorozat elmaradhatatlan eleme a kisállat-simogató, a szórakoztató lovas program, a Gazdaudvar, valamint a patkolókovács-, nyírási és fejési bemutató is, amiknek köszönhetően a látogatók mélyebbre hatóan ismerkedhetnek meg a vidéki élet vonzerejével és kihívásaival. A programkavalkádot tovább színesítik a kulturális, interaktív, szórakoztató és kézműves előadások, bábjátékok és a nagysikerű Mesetérkép is. Kiemelt zenei program a Halott Pénz péntek esti koncertje.

Találkozzunk Kaposváron!