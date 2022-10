Forrás: gradnis.hu

Régóta ismerjük

A farmer, mint alapanyag már 150 éve létezik - anno a matrózok viselték. A ’30-as évek során és a westernfilmek elterjedésével meghódította a mozi- és tévénézőket is. Később a farmernadrág a lázadás egyik visszafogott jelképe lett, de sokáig a munkásosztály - és a törvényen kívüliek - öltözékéhez társították. Aztán ez a nézet felpuhult, a farmer megítélése pozitívabb irányt vett és egyre népszerűbb lett.

Alapanyagként már minden ruhanemű gyártásakor előveszik. Közben a gyártók gondolnak azokra is, akik nem kedvelik vagy unják már a hagyományosan kemény famert, ezért például pamuttal vegyítik, hogy puhább és kényelmesebb legyen.

Mindenhez passzol

A farmerben az a legjobb, hogy szinte mindenhez passzol, mindennapi viseletre találták ki, nem kényes, nem kell túlzottan odafigyelni rá és akár egymást követő napokon is hordhatjuk, hiszen, ha mással párosítjuk, más hatást kelt.

Ha nincs szigorú öltözködési előírás, akkor lehetőség van kísérletezni és összehozni az aktuális divatot az általunk kedvelt farmertípussal. Az alakunkhoz passzoló farmernadrág vagy ruha tökéletes alapja lesz az öltözékednek. Ha viszont már formálisabb kinézetre törekszünk, akkor elegánsabb darabokkal is gond nélkül kombinálható. Közben bármelyik alapszín képezi a napi stílust, a farmer mindegyikhez tökéletesen passzol.

A divatszakértők azt javasolják, hogy a munkahelyre ne a szakadt vagy koptatott verziót válasszuk, inkább a sötétebb árnyalatú és kevésbé koptatott darabokat ajánlják. A kékes alapszíntől viszont bátran eltérhetünk, hiszen egy fekete vagy szürke nadrág elegánsabb hatást kelt. A lényeg természetesen a munkakörnyezet, a beosztás és/vagy az írott vagy íratlan öltözködési elvárás.

A munka hőse

A fent felsorolt előnyei alapján még munkaruházatként is megállja a helyét. Strapabírása garantálja a hosszútávú használatot és a kopásállóságot, nehezebben szakad és a színét is jobban tartja. Az alapszövetek komolyabb technológiákkal készülnek, mint a hagyományos munkaruhák alapanyaga. Az igényesebb gyártó az ergonómiára is fordít figyelmet, hogy a ruházat rugalmassága elegendő mozgásszabadságot, így kényelmet adjon egész nap.

A széles termékválaszték tehát már a farmer munkaruha esetén is jellemző, hogy minden évszakhoz megtaláljuk a megfelelő darabot. Lehet az farmernadrág, derekas,- vagy mellesnadrág, akár nyári munkás rövidnadrág, farmering, de már a farmer hatású pólók és esőkabátok sem okoznak meglepetést. Számtalan munkaterületre gondolnak a gyártók, hogy mindenki megtalálja a kínálatban a nekivalót.