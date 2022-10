Szendrei Krisztina és párja, Jozó Tamás elkötelezettek abban, hogy a napi kiegyensúlyozott vitaminbevitelben segítse ügyfeleit. Nyolc évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy szeretnének az egészség megőrzésével foglalkozni. - Először egy webáruházat nyitottunk, majd Lengyeltótiban egy bioboltot és két éve Kaposváron egy Dr. Lenkei Szaküzletet alapítottunk – mondta el Szendrei Krisztina, az üzlet tulajdonosa. Hozzátette: a minőség számukra a legfontosabb, csak olyan vitaminokat, étrend kiegészítőket forgalmaznak, amelyeket kipróbáltak, amelyeket ők is rendszeresen fogyasztanak és valóban segítenek az egészség megőrzésében.

– Jelenleg körülbelül ötvenezer termék található a piacon. Mi olyanokkal látjuk el vásárlóinkat, amelyek meg tudnak szüntetni bizonyos nem optimális állapotokat az egészségükkel kapcsolatban – emelte ki az életmód tanácsadó. Megjegyezte: sok éves tapasztalat kellett, mire felismerték, hogy melyek azok a készítmények, amelyek megfizethetőek és valóban hatásosak. Így találtak rá a Dr. Lenkei vitaminokra.

– Dr. Lenkei Gábor különleges, saját fejlesztésű vitaminkészítményei által sokkal jobb eredményeket tudtunk elérni és számunkra is óriási öröm, mikor egy vásárló visszatér és mosolyogva köszöni meg a segítségünket – tette hozzá Szendrei Krisztina. Kiemelte azt is, hogy a vitaminok szedése mellett nagyon sok múlik az életstíluson is, hogy mennyit alszunk, hogyan táplálkozunk és mozgunk-e eleget. - Azt tapasztalom, hogy az emberek egyre tudatosabbak az egészségükkel kapcsolatosan, figyelnek a kellő mennyiségű víz és vitaminfogyasztásra. Természetesen, a koronavírus járványhelyzet fokozottabban ráirányította erre a területre a figyelmet, hiszen sokan rájöttek, gyógyulásuk abban rejlik, hogy mennyire erős immunrendszerük – emelte ki. Nagyon fontosnak tartják, hogy ha valaki betér hozzájuk ne csak egy vitamint kapjon, hanem tudást is egy egészségesebb élethez.

– A szaküzlet munkatársainak egy alapos szakmai képzésen kell részt venniük Budapesten, hogy megfelelően tudjanak segíteni. Mi azért vagyunk, hogy minden lehetőséget megadjunk a vásárlóknak a napi kiegyensúlyozott vitaminbevitelhez – mondta el Szendrei Krisztina.