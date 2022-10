– Válság van, drágult a rezsi, emelkedtek az emberek kiadásai. Hogyan tud ezzel megküzdeni egy cégvezető?

– Bizony nem egyszerű most céget vezetni. Sokszor elgondolkodom hogyan tovább, aztán megrázom magam. Fontos számomra a motiváció, a jövőbe tekintés. Ezért próbálok vidámságot és jó kedvet is bevinni a hétköznapokba. A kommunikációra cégen belül most sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Nem szabad, hogy a dolgozóknak félelmeik legyenek. Minden helyzetet megpróbálunk a lehető legjobban megoldani. Vannak céljaink, előre mutató utak. Mindig is így működtem. Nem álltam meg, hanem mentem előre.

– Nem rég éppen Németországba utazott. Üzleti úton volt?

– Nürnbergben voltam a kollégáimmal egy papír-írószer, iskolaszerrel kapcsolatos kiállításon. A Megapapír egy portugál és egy belga cégnek a kizárólagos magyarországi forgalmazója immáron 8-10 éve. Ezekkel a cégekkel is le tudtunk ülni tárgyalni és átbeszéltük a lehetőségeket. Azért is mentünk, hogy új partnerekkel ismerkedjünk meg. Tudom, hogy ez most egyre nehezebb, mert az árfolyamkülönbségek nagyon nehezítik az import tevékenységet, de hiszek abban, hogy a felmerült igényeket ki tudjuk majd elégíteni. Fontos, hogy sok lábon álljunk, ez elengedhetetlen a mai világban. Erősek vagyunk a cégellátásban és kiszolgáljuk a viszonteladókat is. Az Azúr drogéria hálózatnak és az állami szférának is beszállítói vagyunk, ezek mellett pedig két üzletet is működtetünk.

– Van még jövője a papírírószereknek, vagy a digitalizáció miatt kevesebben keresik ezeket a termékeket?

– Nem tapasztalok nagy visszaesést, hiszen a dokumentálás, az archiválás még mindig papíralapon működik. Jelen pillanatban inkább áruhiánnyal küzdünk. Papír alapanyagból kevesebb van, akadozik a szállítás és bizony zártak be gyárak. A szomszédban zajló háború sem könnyít a helyzeten. Mindig azért küzdök, hogy megfelelő mennyiségű áru álljon a rendelkezésünkre. Eddig azért sikerült megoldani. Az áremelkedéssel azonban mi sem tudunk mit kezdeni. A papíripart is elérte a drágulás.

– Látszik, hogy nagyon sokat dolgozik és igyekszik kiválóan vezetni a céget. Van, aki segít a terhet levenni a válláról?

– Most már igyekszem a fiatalságot bevonni a cég életébe. Nem rég nyitottunk egy bútor üzletet is, Prime Bútor néven itt Kaposváron. Ezt a fiam vezeti és mellette dolgozik a Megapapírnál is. Eljött az ideje a generációváltásnak és ezzel az én korosztályomnak szembe kell néznie.

– Mikor érezte azt, hogy lassítani kell és fokozatosan átadni a munkát a fiatalságnak?

– Azt látom a velem egykorúaknál, annyira hajtják magukat, hogy kapnak egy hatalmas egészségügyi pofont az élettől. A férjem tavaly egy komoly szívműtéten esett át. Ilyenkor az ember kapja a jelzéseket, hogy vegyen vissza. Mi próbálunk is lassítani. Azonban meg kell tanulnia mindenkinek azt, hogy „nemcsak én tudom megcsinálni”, ezért olyan kollégákkal kell körül vennünk magunkat, akikben megbízunk és fél szavakból is megértjük egymást. A Megapapírnál ez nagyon jól kialakult és tudunk együtt dolgozni.

– Néha azért ki is kell kapcsolódni. Mit szeret csinálni a szabadidejében?

– Idén született meg az unokánk és vele szeretnénk minél több időt tölteni. Igaz, hogy nem laknak közel, de azért próbálunk a férjemmel jó nagyszülők lenni. Emellett az utazásra is jut idő. Szeretünk a férjemmel kettesben kirándulni.