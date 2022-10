Tóth Enikő minden erejét és tudását a nyomda létrehozásába majd fejlesztésébe fektette az elmúlt években, aminek a gyümölcse egy minőségorientált vállalkozás lett, amely sikeresen veszi az akadályokat.

A cégvezetés számomra olyan, mint egy sakkjátszma, ha jó stratégiában gondolkodunk és jól lépünk, akkor haladunk előre – mondja Tóth Enikő, a nagykanizsai székhelyű Balaton Nyomda egyik tulajdonosa, aki a cég irányítását egy másik hasonlattal élve kifinomult grafikával kidolgozott játékként éli meg, amelyben olykor kockáztatni kell, de az is a játék része. A tulajdonos azonban vállalja a kockázatot, még akkor is, ha az olykor álmatlan éjszakákat hoz magával.

A fiatal cégvezető vállalkozása nyomdai szolgáltatásokat kínál, de nagyformátumú nyomtatás, reklámtermékek személyre szabása, ajándéktárgyak emblémázása, egyedi termékcímkék készítése vagy éppen üzletdekoráció is szerepel a repertoárban. A kreatív ipar és az abból származó produktum létrehozása mindig is vonzotta Tóth Enikőt, így tanult bele a szórólapok és weblapok grafikai tervezésébe, majd a megbízások gyarapodásával alakult a nagy álom, egy saját cég létrehozása és bővítése. A nagykanizsai piacot rövid időn belül sikerült lefedni, így a Balaton Nyomda a tópartot célozta meg a terjeszkedéssel. Somogy mellett Zala és Veszprém megyében is elégedett ügyfelek jelezték, hogy van értelme a rengeteg befektetett munkának és annak az elkötelezett cégépítésnek, ami Tóth Enikő és a nyomda csapatának munkáját a kezdetektől jellemzi.

– Soha nem voltunk megalkuvóak, sőt folyamatosan olyan helyzetbe hoztuk magunkat, hogy muszáj volt előre lépni. Ez a hozzáállás olykor anyagilag és emberileg is megterhelő volt, de utólag beigazolódott, hogy megérte. A vállalkozás életében az ISO minőségirányítási rendszer bevezetése mérföldkőnek számít, hiszen az ISO előírásai a Balaton Nyomda által képviselt értékeket testesítik meg különösen a minőség, a rendszerszemlélet, a szabályozottan működő munkafolyamatok és a precizitás terén.

A cégvezetéssel járó terhek néha Enikőt is arra kényszerítik, hogy olykor hátralépjen egyet azért, hogy az egyensúly megmaradjon az üzleti tevékenység és a magánélet között, hiszen egy vállalkozás irányításában akkor is el lehet aprózódni, ha a maguk területén profi és odaadó munkatársak segítik a tulajdonos munkáját. – Abban is nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy olyan csapat vesz körül, akikre mindenben számíthatok. Nem tartom magam egy anyagias beállítottságú cégvezetőnek, a csapatmunka és a játékszellem sokkal inkább motivál – jegyzi meg Enikő, aki arról is beszélt, hogy a vállalkozás irányítása mellett mindig ügyelt arra, hogy a tipikus női szerepekben is helyt tudjon állni.

Mindemellett az állandó tanulást is fontosnak tartja részben azért, hogy jó vezetőként a vállalkozás minden egyes munkafolyamatát átlássa a gépismerettől kezdődően a marketingen át egészen a kreatív munkákig. Tulajdonosként nagy hangsúlyt fektet az önfejlesztésre, hogy emberileg is a maximumot nyújthassa a kollegális viszonyok, az üzleti kapcsolatépítés, vagy az ügyfelekkel való kapcsolattartás terén. Hitvallása szerint ugyanis minden egyes vállalkozás visszatükrözi vezetőjének egyéniségét.

Minden, ami nyomda és még azon túl A Balaton Nyomda fiatal vállalkozás, amely modern technológiával szolgálja ki ügyfeleit nem csupán a Balaton-partján, hanem az egész ország területén. A cég vállalkozások és intézmények számára nyújt modern, magas színvonalú nyomdai megoldásokat, ami szerkesztési és helyszíni kivitelezési munkálatokkal egészül ki. A cég életében a modern szemlélet alapvetés, ezért nemcsak a géppark és az eszközök, hanem a csapat tudása és a munkájukhoz használt szoftverek is naprakészek.

A cég az aktuális gazdasági helyzetben sem torpan meg, ehelyett előremenekülnek, mert hisznek abban, hogy minden nehézséget meg lehet oldani az ügyfelekkel közösen.