– Mindig is a Kometánál szeretett volna dolgozni?

– A gimnáziumban nem tudtam eldönteni, mi szeretnék lenni. Az óvodapedagógia szakot jelöltem meg, mert szeretem a gyerekeket, főleg a bölcsődés korosztályt. Már a főiskolás évek alatt kiderült, hogy ezt a felelősségteljes munkát nem tudnám kellő elhivatottsággal végezni, mert ennek a korosztálynak csillapíthatatlan a tudásvágya és féltem, ezt nem tudnám napi szinten fenntartani. Amikor lediplomáztam, minden óvónői állás telített volt, így egy kisebb családi vállalkozásban helyezkedtem el.

– Most viszont egy elég nagy családi vállalkozásban játszik kulcsszerepet…

– Nem titok, hogy édesapám is a Kometánál dolgozott. Ő hívta fel a figyelmemet az álláshelyre, amelyet 2003-ban megpályáztam. Szállítási ügyintézőként kezdtem a ranglétra alacsony fokán. Négy évre rá logisztikai asszisztens lettem. A Kometa életében folyamatos a fejlődés és az ezzel járó változások. Amikor a szállítmányozást egy logisztikai partner kapta meg, egyre több lett a megoldásra váró a feladat, nekem is nagyobb bizalmat szavaztak. 2015-ben logisztikai csoportvezető lettem, majd 2019-től logisztikai vezető. Három raktárterület tartozik hozzám. A kiszállításokat szervezem, menedzselem az ellátási lánc folyamatát...Nagyon összetett feladat.

– A raktárakban és a szállítmányozásnál többnyire férfiak dolgoznak. Hogyan találja meg nőként a közös hangot velük?

– Édesapám viccesen úgy fogalmazott: bevethetem az óvónői praktikáimat. A tréfát félre téve: kihívásként élem meg, hogy különböző életkorú emberek között, akik között több a férfi, megtartsam a diplomáciai egyensúlyt. Ahány ember, annyi -féle egyéniséggel kell számolni. Nekem pedig irányukba és a cégvezetők felé is meg kell felelnem.

– A megfelelés egy nőnél nemcsak két irányú. A családja hogyan tolerálja a munkáját?

– A családi életben is az egyensúlyra törekszem, hiszen számomra a munkaidő nem ér véget fél ötkor. Bármikor fordulhatnak hozzám problémával a kollégáim, felveszem a telefont. Ebben nagy segítséget nyújt a családom: rugalmasan kezelik a nem mindennapi munkámat.

– Miből meríti erejét a munkához?

– A családom tölt fel leginkább, ám elmondhatom magamról, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ha dolgozni megyek, szintén olyan, mintha egy „másik” családomba toppannék be, hiszen a Kometa családi vállalkozás…

– Minek tudja be a sikerét?

– Kiegyensúlyozottnak, határozottnak tartom magam, törekszem arra, hogy nyitott legyek és vidám. A feladatokban igyekszem nem a problémát, hanem a kihívást meglátni, ez is feltölt, úgy érzem, megtáltosodom tőle. Természetesen az én életemben is vannak hullámvölgyek, de a problémát mindig körbe járom, megkeresem a legjobb megoldást. Gyengéim az autók, ám a flotta kezelése is a feladatköröm része. Nem az a lényeg, hogy nőként tudom-e, mi az a kettős tömegű lendkerék, hanem az, hogy ha probléma adódik, tudjam, mi a megoldás. A közelmúltban részt vehettem egy alternatív hajtású kamionokat bemutató eseményen. Természetesen elsőként vállalkoztam a kipróbálásukra…

– Amikor nem dolgozik, mivel tölti a szabadidejét?

– Olaszt és angolt tanulok, nyáron gyakran tartózkodunk a Balatonon. Ha valami igazán érdekel azt előtte feltérképezem. Ez igaz az új hobbimra, a kertészkedésre is, már tudom, hogy a kukorica mellé érdemes tököt ültetni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a férjem mindenben támogat és akitől sokat tanulhatok. Motivál az elszántsága ahogy autodidakta módon képezi magát.

– Mi az álma, amit szeretne megvalósítani?

– A Kometához jó bejönni, azt érzem, hogy valahova tartozom. Elfogadnak, megbecsülnek, és ez jó érzés. Ha valakinek rossz napja van, igyekszünk egymást felvidítani. Itt mindenki egyéniség. Kedvelem a munkámat, mert biztonságot ad, hiszen az embereknek mindig is szükségük lesz élelmiszerre, és szeretnének jókat enni majd. A Kometa termékeiért magam is szívesen nyúlok a boltban. Arra vágyom, hogy egyszer majd egy szép helyen élhessek, mondjuk egy tengerparti házban, de erre még sokat kell várnom, nem szándékozom egyhamar nyugdíjba vonulni.