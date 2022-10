Az otthoni internetezés egyre népszerűbb a BellResearch 2021-es Magyar Infokommunikációs Jelentése szerint: folyamatosan nő az elterjedtsége, és már a magyar háztartások több mint háromnegyedében érhető el otthoni net, illetve a nagyképernyős tartalomfogyasztást lehetővé tévő valamilyen eszköz – asztali gép, laptop, okostévé vagy tablet.

A növekvő lakossági igények kielégítése érdekében a Yettel is kínál országszerte elérhető, gyors és stabil otthoni internetszolgáltatásokat, amelyek elindításához a folyamatos hálózatfejlesztések, valamint az 5G-mobiltechnológia egyre növekvő elterjedtsége teremtették meg a lehetőséget. A Yettel OtthonNet szolgáltatásai között vannak olyan korlátlan adatforgalmat tartalmazó csomagok, amelyek a mobilhálózatok fejlődésének köszönhetően a vezetékes internet alternatívái lehetnek: teljes háztartásunk otthoni internetigényét kiszolgálhatják a böngészéstől kezdve az online zenehallgatáson és videózáson keresztül a streamingszolgáltatásokig.

A Yettel otthoni internetes csomagjai:

Az OtthonNet Pro azoknak ajánlott, akik több eszközt használnak egyszerre, és ehhez szeretnének otthonra gyors, stabil netet és korlátlan adatforgalmat. Az 5G-technológiának köszönhetően a szolgáltatással meghatározott eszközzel és módon akár az egyes vezetékes megoldásokra jellemző 1000 Mbit/s letöltési sebesség is elérhető. *

Az OtthonNet átlagos internetezési szokásokhoz kínál korlátlan adatforgalmat, akár 150 Mbit/s letöltési sebességgel.

Az OtthonNet Lite pedig ott ideális, ahol pedig nem elérhető az OtthonNet Pro vagy az OtthonNet; 500 GB nappali és 500 GB éjszakai adatkeretet kínál, szintén akár 150 Mbit/s letöltési sebességgel.

A yettel.hu/otthoni-internet oldalon címünk megadásával megnézhetjük, melyik tarifacsomagok érhetők el lakhelyünkön. Bármelyik OtthonNet csomagról is legyen szó, lakossági ügyfélként most 6 hónapig 0 forintos havidíjjal próbálhatjuk ki 12 havi hűség vállalása esetén, otthoni mobilinternet-szolgáltatásként. A szolgáltatások gyorsan és egyszerűen beüzemelhetők. Ha pedig a hat hónap alatt mégsem vagyunk elégedettek a szolgáltatással, kötbérmentesen lemondhatjuk azt.

Annak érdekében pedig, hogy az otthoni internetezéshez a tartalom is biztosítva legyen, az HBO Max szolgáltatás most december 31-ig 3 hónapig havidíjmentesen érhető el a Yettel üzleteiben egy év hűségidő vállalása esetén. A szolgáltatás nemcsak az OtthonNet csomagokhoz, de más lakossági tarifákhoz is megvásárolható.

További információ: https://www.yettel.hu/otthoni-internet és https://tv.yettel.hu/info/#hbo-max

*(Az akár 1000 Mbit/s-es sebesség 5G hálózati lefedettséggel rendelkező területen, megfelelő vételi adottságok mellett, ZTE MC7010 típusú kültéri modem használatával, a modem belső tápegységére CAT6 UTP kábellel csatlakoztatott, 2.5 GbE LAN interfésszel rendelkező számítógép igénybevételével érhető el.)