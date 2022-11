Kora reggel Margit néni szokás szerint elkészítette a bögre tejeskávéját, két szem cukorpótlóval. Mert vigyázni kell az egészségre, na meg aztán a spórolás sem utolsó szempont. Felerősítette a konvektoron a fűtést. (Majd éjszakára visszavette, hiszen 16 fokban is jól lehet aludni a takaró alatt.) Lapozott a naptáron, soha nem felejtette el ezt a rituálét, pedig már évek óta nem volt benne fontos feljegyzés, de a férje ide írta azokat a feladatokat, amiket nap mint nap el kellett végezni. A férje azonban már hat éve eltávozott ebből az árnyékvilágból, azóta csak a reggeli lapozás volt. Ahogy átfordította a lapot eszébe ötlött újra a napok óta benne motoszkáló gondolat, mit vegyen karácsonyra Verácskának. Nem volt ez egyszerű feladat, már két éve nem hagyta el a lakását, olyan szédülés jött rá mindig, amikor kilépett az ajtón, hogy egyszerűen nem tudott kimenni az utcára. Eljött hozzá már sokszor a háziorvosa, javasolt különböző kezeléseket, gyógyszereket, de Margit néni tudta, ezek nem sokat használnak az ő bajára. Hiányzik a férje!

Minden bevásárlását, ügyes-bajos dolgait a családja intézte azóta. Két telefont is vettek neki, az egyiket mindig a töltőre tették, mert ő nem értett az ilyen dolgokhoz. Sándor, a fia naponta hívta, volt, hogy reggel és ebéd után is, kell-e valami, jól érzi-e magát… Jöttek érte autóval, hol a lánya, hol a fia. A kis unokák ajándékát azonban szerette volna a család segítsége nélkül intézni. Ez az ő meglepetése lenne, nem kell senkinek sem tudni róla.

A szomszédasszony reggel nyolc órakor szokott beköszönni, megbeszélik a napi főzést, a sorozatuk történéseit. Joli néni három évvel fiatalabb nála, egészen jól bírja magát, sokat segít már a tudat is, hogy itt van a szomszédban egy ilyen jótét lélek. Péntek lévén Joli néni már átugrott a piacra, ilyenkor friss zöldségeket lehet vásárolni az őstermelőktől. Hozott Margit néninek is pár szem paradicsomot és egy kis zöldségzöldjét becsomagolva egy kis újságpapírba.

Margit néni nem szokta a dolgokat csak úgy eldobni, van elég ideje, ezért szétnyitotta az újságot és elkezdte böngészni. Szép képek voltak benne, jól öltözött, egészséges emberek, csinos nők, boldog gyerekek. Megnézte a címlapját, a Tesco akciós újság volt az. Leült a kényelmes foteljába és tüzetesen átolvasta a színes lapokat. Rengeteg új terméket talált benne, soknak a rendeltetését sem tudta, de érdekes volt nézegetni őket.

Annak idején szeretett az üzletekbe járni, válogatni a szebbnél szebb áruk között, elnézni a vásárlók hömpölygő tömegét a karácsonyi forgatagban. A férje olyankor türelmesen álldogált mellette, hagyta bámészkodni kedvére. Az ajándékok beszerzése mindig Margit kellemes kötelessége volt, szeretett foglalkozni ezzel, kitöltötte napjait és már előre örült az ajándékozásnak.

Olvasás közben megakadt a szeme egy hirdetésen, mely szerint a kiválasztott árut házhoz is szállítják. Heuréka! Ez kell neki, megoldódhat az ajándékozás gondja a család bevonása nélkül is. Most már csak ki kell választani a megfelelő ajándékokat. A lánya családjába négy ajándék kell, fiáéknak csak három. A Verácska névre hallgató unoka 11 éves volt, Margit néni nem tehetett róla, őt szerette a legjobban a három unoka közül. Ezt persze soha nem éreztette a családdal, egyformán dédelgette mindhárom unokáját. De azért mégis! Verácska volt az első unoka a családban. Megboldogult férje majd’ elolvadt, ha a kis Verácska a közelébe került.

Mire elmúlt a nap sikerült kiválasztani az ajándékokat, kinek mit rendeljen. Örömmel tért esti nyugovóra, melegséggel töltötte el szívét a jól sikerült válogatás. Reggel alig tudta kivárni a nyolc órát, amikor Joli néni érkezik. Lelkendezve számolt be sikeréről és félve kérdezte, tudna-e segíteni a terv végrehajtásában. – Természetesen! – válaszolt a jótét lélek. A fia, Jenő majd megrendeli a kiválasztott ajándékokat és a házhozszállítást is elintézi.

Margit néni boldogsága határtalan volt! Mi az, hogy nagy gond a kiskarácsony! Az idei nagykarácsony lesz nagy örömmel!