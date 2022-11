A nagyatádi székhelyű Drawa Kft. jelentős beruházást valósít meg a Széchényi Terv Plusz program keretében elnyert 209,3 millió forintos feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően. A fejlesztés korszerű csomagoló tábla gyártó gépsor és kapcsolódó öntisztító szűrőrendszer beszerzését, valamint nyelvi képzést tartalmaz.

A korábban mezőgazdaságban tevékenykedő, de jelenleg már fűrészáru gyártással foglalkozó, Nagyatádon működő DRAWA Kft. árbevételének és nyereségének növelése, valamint piaci pozíciójának javítása érdekében fejleszti tovább tevékenységét. A 2022. februárjában megkezdett beruházás a Széchenyi Terv Plusz program GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-02722 pályázatának keretében elnyert, 209 300 000 Ft összegű, feltételesen vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően valósulhat meg.

Az intenzíven növekvő megrendelések miatt szükséges termelési hatékonyság növelő beruházás legfontosabb eleme egy raklapdeszkák gyártására használható CROL_33 csomagoló tábla gyártó gépsor, mellyel akár a 30 centinél vastagabb farönköket is fel lehet dolgozni. A teljesen automatizált gépsor a gyártási folyamatba közvetlenül integrálható berendezés, mellyel a raklapdeszkák mellett egyéb csomagoló táblák is gyárthatók. A kapcsolódó Ventil öntisztító szűrőrendszer közvetlenül a gyártósorhoz kerül kialakításra, mely az üzemben keletkező fűrészport semlegesíti, így a gyártási folyamat közben kevesebb por keletkezik, ami az alkalmazottak munkakörülményeit is javítja.

A projekt keretében 1 fő munkavállaló munkaköréhez kapcsolódó nyelvi képzése is megvalósul, ami a külföldi piacokra történő termelés során szükséges legalább alapfokú nyelvtudás elsajátításához jelent nagy segítséget.

A beruházás tervezett befejezési időpontja 2022. november vége. A vállalkozásról és tevékenységéről bővebb információ a www.drawa.hu oldalon található.