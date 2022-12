Helyileg egy vidéki rehabiliációs központban ám leginkább saját világukban élnek Anders Thomas Jensen karakterei. Az benzinkutakat kiraboló, túszejtő arab, az alkoholista, erőszaktevő teniszező és az őket egyedi módon irányító különc pap. Közéjük érkezik meg a neonáci Adam, aki a feszület helyére a diktátor képét akasztja. A festmény azonban nem akar a neki kijelölt helyen maradni. Ugyanilyen nehezen illeszkedik be a többiek közé a börtönviselt skinhead is, akinek egy elérhető célt kell maga elé tűzni: elvállalja egy almáspite sütését, ami nem is olyan egyszerű, ha a körülmények összeesküdnek ellene. Adamot az idén Kaposvárra szerződött Boros Bence alakítja.

– Nem vagyok olyan, mint Adam, ám az indulataimból jól tudtam építkezni. Nagy energiákkal dolgozom, a karakteremet leginkább a feszültség határozza meg. Sötét figura, de meg van a magyarázat arra, miért vált olyanná. A rendező, Horváth Illés konkrét koncepcióval jött, ami biztonságot adott. A történet dán filmekre jellemző fekete humorával teljes mértékig azonosulni tudok – mondta a címszereplő. A 2005-ben bemutatott film kaposvári adaptációjában Hüse Csaba alakítja Ivant, a különc papot, aki saját világába bezárva él, csak az édeset, a jót látja meg életében, amelyre kívülről keserű szájízzel tekintenek a többiek.

– A filmben korunk egyik legnagyobb színésze, Mads Mikkelsen játssza a szerepemet. Mindenképpen teherrel kell megküzdeni, mert egy film másképpen él meg a színpadon. Régebben láttam, ám most direkt nem néztem meg, hogy ne befolyásoljon. Számomra ez örömjáték, csodálatos a történet – mondta Hüse Csaba, aki várta a Kaposváron színészként végzett Horváth Illést, aki rendezőként tért vissza a Csikybe.

– Olyan teátrális hatással dolgoztunk, hogy a közönség is megélhesse a történetet. A legtöbb szerephez máshogy nyúltunk, mint a filmben, a történet a sajátunk lett. Nagyon jó alkotótársakra leltem Kaposváron – mondta a Kaposváron egykor színészként végzett rendező. Az Ádám almái a bennünk lévő jó és a rossz küzdelmét egyedi nézőpontból mutatja meg: ahogy az éppen gyümölcseit ontó almafa, madarak, férgek és villámcsapás áldozatává válik, úgy tisztul meg a skinhead lelke, és áll át a jó oldalra, miközben célja folyamatosan veszélybe kerül.