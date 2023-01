A nagyatádi székhelyű Drawa Kft. jelentős beruházást valósított meg a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 209,3 millió forintos feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően. A fejlesztés korszerű csomagoló tábla gyártó gépsor és kapcsolódó öntisztító szűrőrendszer beszerzését, valamint nyelvi képzést tartalmaz.

A korábban mezőgazdaságban tevékenykedő, de jelenleg már fűrészáru gyártással foglalkozó, Nagyatádon működő DRAWA Kft. árbevételének és nyereségének növelése, valamint piaci pozíciójának javítása érdekében fejleszti tovább tevékenységét. A 2022. februárjában megkezdett beruházás a Széchenyi 2020 program keretében elnyert, 209,3 millió Ft összegű, feltételesen vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően valósult meg.

Az intenzíven növekvő megrendelések miatt szükséges termelési hatékonyság növelő beruházás legfontosabb eleme egy raklapdeszkák gyártására használható csomagoló tábla gyártó gépsor, mellyel akár a 30 centinél vastagabb farönköket is fel lehet dolgozni. A teljesen automatizált gépsor a gyártási folyamatba közvetlenül integrálható berendezés, mellyel a raklapdeszkák mellett egyéb csomagoló táblák is gyárthatók. A kapcsolódó öntisztító szűrőrendszer közvetlenül a gyártósorhoz kerül kialakításra, mely az üzemben keletkező fűrészport semlegesíti, így a gyártási folyamat közben kevesebb por keletkezik, ami az alkalmazottak munkakörülményeit is javítja.

