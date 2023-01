A vállalat szórólapjai eltűntek a postaládákból, de az akciók maradtak, sőt, tovább szélesedett a különösen kedvező áron kínált termékek köre. A vásárlók sem maradnak le az információkról, csupán annyi történt, hogy az áruházlánc a trendeknek megfelelően erősíti online jelenlétét, és a Lidl, valamint a Lidl Plus applikációkon tette elérhetővé kibővített akciós szórólapjait. A jelenlegi időszakban még inkább keresett akciós szórólapok online megjelentetése a praktikusságon és kényelmen túl azzal az előnnyel is jár, hogy csak ezzel a lépéssel az áruházlánc idén akár 3500 tonnával mérsékelheti papírfelhasználását, egyben ennyivel csökkentheti környezeti terhelését. A nyomtatott akciós újságot kedvelőknek sem kell azonban lemondaniuk a hagyományos értelemben vett lapozgatásról, hiszen számukra továbbra is elérhető a nyomtatott szórólap, amit az áruházakban találnak meg.

Forrás: LIDL

A Lidl szinte minden intézkedésén tetten érhető a környezetünkért vállalat felelősség, a jövőnket óvó magatartás – amivel a vállalat megfelel annak, amit egy piacvezető kiskereskedelmi lánctól elvárható. Az áruházlánc számos területen vezetett be olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a környezetterhelés csökkentéséhez, folyamatosan racionalizálja logisztikai folyamatait, és azzal is jelentősen csökkentheti a károsanyag-kibocsátást, hogy egyre nagyobb teret ad a hazai beszállítóknak, lerövidítve ezzel az áru útját a raktárakba, illetve az áruházakba. Nem mellesleg a hazai beszállítók előnyben részesítése, és a számukra biztosított fejlődési lehetőség a magyar gazdaságnak is nagy előnyt jelent. A jól megszokott hazai ízek biztosítása fontos a vásárlóknak, de a jelenlegi gazdasági helyzetben még inkább előtérbe kerültek az az akciók, és az alacsony árak. Nemzetközi és magyar kutatások is igazolják, hogy a vásárlók egyre több akciót, illetve kedvezményt várnak el a kiskereskedőktől.

A Lidl üzleteibe betérők számára jó hír, hogy kedvenc élelmiszerláncuk ezt – a megszokott minőség mellett – biztosítja is vásárlóinak. Mégpedig úgy, hogy ahhoz a digitalizációt is segítségül hívja. A vállalat ugyanis felismerte, hogy az emberek többsége már digitális eszközökön, online platformokon keresztül tájékozódik, ezért vásárlóit már jóideje arra ösztönzi, hogy iratkozzanak fel az elektronikus hírlevelére, hogy elsőkézből értesülhessenek az akciókról, keressék az akciós újságok digitális változatait a lidl.hu weboldalon, vagy használják a Lidl és a Lidl Plus alkalmazásokat, amelyeken szintén elérhetik online az akciós szórólapokat. A kiskereskedelmi lánc a digitalizációt összekötötte a még nagyobb vásárlói előnyök biztosításával, és applikációjában többlet-szolgáltatásokkal látta el, például bevásárlólista funkcióval, amely segítségével a vásárlók egyszerűen rögzíthetik, hogy mely terméket szeretnék megvásárolni, ezzel is gyorsabbá és hatékonyabbá téve a vásárlást.

A Lidl Plus alkalmazás pedig a szórólapon felül extra kedvezményekhez juttathatja használóit. A digitális hűségkártyát az ingyenesen letölthető Lidl Plus applikáción keresztül érhetik el a vásárlók. Az alkalmazás minden fizetéskor kizárólagos kedvezményt nyújt, egyben használói többletkedvezményekben is részesülhetnek, hiszen az akciós újságban szereplő engedményeken felül hetente átlagosan 10-12 extra százalékos vagy fix összegű kupont is felhasználhatnak vásárlásaik során. További kedvezményt jelent, hogy minden vásárlást követően újabb engedményeket nyújtó kaparós nyereménykártyát kapnak. A Kupon Plusszal bizonyos összeghatár elérését követően ajándékterméket vagy extra számlavégi kedvezményt biztosít a vásárlók számára, valamint pontgyűjtő nyereményjátékra is lehetőségük nyílik a vevőknek.

Érdemes figyelni arra is, hogy a kedvenc áruház helyesen legyen megadva, hiszen egyedi bolti akciók is előfordulhatnak, amelyről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az érintett áruházat jelölték meg kedvencnek. Az applikáció használatával azonban nemcsak a Lidl áruházakban lehet spórolni, hanem a vállalat partnerei által biztosított termékekre és szolgáltatásokra is jár árengedmény.