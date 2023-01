6 tipp és trükk a fogyáshoz

Igyál sok vizet és kerüld az édes italokat

A súlyfelesleg leadása egyre inkább előtérbe került az elmúlt években, és az egészséges változtatások beépítése az étrendünkbe elengedhetetlen ahhoz, hogy sikerüljön az a 10 kg fogyás 1 hónap alatt, amit elterveztünk. Ez irányba az egyik legfontosabb lépés, hogy sok vizet igyunk, és kerüljük az üdítőket, mivel azok cukrot és extra kalóriákat tartalmaznak, amelyek gátolják fogyásunkat. Függetlenül attól, milyen messze járunk célunktól, a több víz fogyasztása nagyszerű előnyökkel jár szervezetünk számára, ráadásul ez egy nagyon egyszerű lépés, amely közelebb vihet minket a kitűzött 1 hónap alatt 10 kg fogyás tervünkhöz. Ha ezt már életmód változásunk kezdetén megtesszük, gondoskodunk arról, hogy már kezdettől a helyes úton induljunk el.

Egyél rendszeresen és kerüld a nassolást

A nap folyamán egyenletesen elosztott étkezés nagyszerű módja a fogyásnak és az egészség megőrzésének. A rendszeres étkezéssel szervezeted megőrzi természetes ritmusát, így nem hagysz ki étkezéseket, és nem is eszed túl magad. Emellett az étkezések közötti nassolások elkerülése segít csökkenteni a kalóriabevitelt is, és a következő étkezésig jóllakottnak érzed magad. A helyes étkezési szokások fontos szerepet játszanak az egészséges testsúly fenntartásában; a rendszeres étkezéssel és a nassolástól való tartózkodással a legjobb esélyt adod magadnak egészségügyi céljaid elérésére.

Étrendedben szerepeljenek változatos ételek, zöldség és gyümölcsök is

A fogyás érdekében fontos, hogy többféle egészséges élelmiszer szerepeljen étrendedben. A gyümölcsök és zöldségek elengedhetetlenek az egészség szempontjából, melyek számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, míg az olyan fehérjeforrások, mint a sovány húsok, a hal, a tojás és a tejtermékek kielégítik az éhséget. Továbbá a teljes kiőrlésű gabonából készült termékek adják az étkezések rosttartalmát és kellőképp el is telítenek. Az ilyen típusú élelmiszerek közé tartozik például az alma, a spenót, a csirkemell és a barna rizs. Ha ezeket a különféle tápláló élelmiszereket beépíted a rendszeres étkezési szokásaid közé, akkor hatékonyan kontrollálhatod testsúlyod, miközben élvezetes ételeket fogyasztasz.

Edzz rendszeresen - legalább 30 percet naponta

A testmozgás a fogyás és az egészséges életmód fenntartásának egyik legfontosabb lépése. Egészségügyi szakértők szerint a napi legalább 30 perces testmozgás segíthet a fogyási célok elérésében. Az sem szükséges, hogy ez folyamatos 30 perc legyen, fel is osztható a nap folyamán kisebb szakaszokra, például 10 percre reggeli előtt, 10 percre az ebédszünetben, és további 10 percre közvetlenül vacsora előtt. A napi testmozgással energikusabbnak fogod érezni magad, és ezt a tested is meghálálja, ami jobb közérzetet eredményez. Győződj meg róla, hogy bármilyen edzést végzel, az feleljen meg az aktuális fittségi szintednek, és mindenképpen beszélj orvosoddal az edzési rutinodban vagy étrendedben bekövetkező bármilyen változásról, mielőtt új programba kezdenél.

Megfelelő regenerálódás

Az elegendő éjszakai minőségi alvás elengedhetetlen a fogyáshoz, és egyéb egészségügyi előnyök mellett az alakformáláshoz is. Tanulmányok kimutatták, hogy az alváshiány megzavarhatja a hormonháztartást, ami fokozott éhségérzethez és az egészségtelen ételek iránti sóvárgáshoz vezethet. Az alváshiány csökkentheti a testmozgásra való motivációt is, így a napi kalóriaégetés is veszélybe kerül. Az optimális napi alvásmennyiség biztosítása segít, hogy optimálisan tehess egészségi- és fogyókúrás céljaid eléréséért.

A stressz kerülése

A stressznek számtalan negatív hatása van a szervezetre, beleértve a súlygyarapodást is. Ha fogyni szeretnél, fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben kerüld a stresszt. Bár ez ijesztőnek tűnhet, számos módja van a stressz kezelésének vagy csökkentésének.