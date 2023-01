Ha tökéletes gyepet szeretnénk az udvarunkban látni, szükségünk lesz egy megfelelő minőségű fűnyíróra. De vajon melyik típus a legjobb választás számunkra, és milyen szempontokat vegyünk figyelembe a kiválasztásnál?

A kiskereskedelmi forgalomban elektromos (vezetékes), akkumulátoros és benzinmotoros fűnyírókat találunk. Léteznek alternatív megoldások is, mint az önműködő robotfűnyírók, a mechanikus kézi eszközök vagy akár a fűnyíró traktorok. Most a klasszikus motoros gépekkel foglalkozunk.

Ha fűnyírót szeretnénk vásárolni, elsősorban a típussal kapcsolatban kell döntést hoznunk. Ha nem zavar bennünket a vezeték hurcolásával járó kisebb kellemetlenség, és van a közelben konnektor, akkor az elektromos fűnyíró megfelelő választás, hiszen a készülék csendes, kényelmes és kedvező áron szerezhető be. Figyeljünk arra, hogy megfelelő minőségű kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjunk, amely biztonsági kapcsolóhoz csatlakozik.

Ha kis vagy közepes méretű gyeppel rendelkezünk, valószínűleg az akkumulátoros gép a legjobb választás számunkra. Az akkumulátorok általában kompatibilisek az azonos márkájú elektromos szerszámok egész sorával, ami nagyon kényelmes, ha szegélyvágót, sövényvágót vagy akár elektromos fúrógépet is használnánk. És természetesen nem kell aggódnunk a benzin kipufogógázai miatt sem. Persze nem szabad elfelejteni, hogy az akkumulátorokat előre fel kell tölteni. Minél inkább növekszik az akkumulátorok élettartama, annál nagyobb lesz a terület, amit egy töltéssel lenyírhatunk. A legjobb akkuk akár 1500 négyzetméter nyírását is lehetővé teszik, persze egy csereakkumulátorral vagy gyorstöltővel akár korlátok nélkül is dolgozhatunk.

Ha erőre van szükség, az esetben a benzinmotoros fűnyírók jelentik a megoldást. Az ilyen gépek képesek megbirkózni a gazos területekkel is. Persze nem szabad megfeledkezni az ilyen gépek hátrányos tulajdonságairól sem; a benzintartály feltöltése és a gép indítása nehézkes lehet, illetve a működtetésük zajjal és füstgázkibocsátással jár.

A fűnyíró kiválasztása során több tulajdonságnak is figyelmet kell szentelni. Ezek közül meghatározó a vágási szélesség. Minél nagyobb a kések által elért felület, annál gyorsabb a munka. Az elektromos és akkumulátoros modellek leggyakrabban 30-40 centiméteres vágási szélességgel rendelkeznek, a benzines fűnyírók esetében ez a távolság rendszerint 40-50 cm. A 10 vagy 20 cm-es különbség talán nem tűnik jelentősnek, de nagyméretű gyep esetén akár fél órával rövidülhet a munka ideje.

Azt is el kell dönteni, hogy kosaras, kiszóró vagy mulcsozó változatot vásárlunk. A nyesedék kidobása felgyorsítja a fűnyírást, mivel nem kell megállni, hogy kiürítsük a fűgyűjtőt. Ez azonban „szemetes” pázsitot eredményez, amit sok kerttulajdonos nem enged meg magának. A mulcsozás, ha megfelelően végezzük, ugyanolyan „tiszta” felületet hagy maga után, mintha összegyűjtöttük volna a nyesedéket, hiszen a fűnyesedék valójában apró darabokban kerül vissza a talajra. A nyesedék gyorsan lebomlik, és természetes trágyaként szolgálva fokozza a gyep egészségét. Persze tudni kell, hogy az apró nedves száldarabok a cipőre és a ruhára tapadhatnak, illetve az állatok szőréről is a lakásba kerülhetnek. Léteznek olyan fűnyírók, amelyek a fűgyűjtés, az ürítés és a mulcsozás képességével is rendelkeznek, így kényelmes munkavégzést tesznek lehetővé az igényeinknek megfelelően.