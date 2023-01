Három nyílt napon és egy sikeres Educatio kiállításon van túl a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.



--Talán nem túlzás azt mondani, hogy a rendezvény leglátványosabb standjával és természetes kabalafiguránkkal, MÁTÉ mókussal vártuk az érdeklődőket. A három nap során több százan voltak kíváncsiak a kaposvári képzésekre – mondta Vörös Péter campus-főigazgató. - A felvételi kampány hajrájában minden intézmény harcol a hallgatókért, de mit tud kínálni egy helyi egyetem? Többek között bővülő képzési kínálatot! Nem kell már Budapestig menni például a műszaki képzésekért. Ugyanis az agrárfókusz mellett erős pedagógiai, gazdasági, művészeti és most már a műszaki tudományterület is megjelent a Kaposvári Campuson – tette hozzá Vörös Péter.

A Kaposvári Campus gyorsan reagált a felmerülő piaci igényekre, sikerült elindítani a műszaki szakokat, illetve tavaly az élelmiszermérnök-alapképzést is. Ennek létjogosultságát a jelentkezések száma is igazolta. Műszaki területen egy év alatt megtöbbszöröződött a jelentkezők és a felvettek száma is.

- Nagyon örülök, hogy végre helyben is elindult a mérnökképzés, hiszen itt van a családom és a barátaim is ide kötnek - mondta Agárdi Róbert Flórián. - A vállalkozásoknál belekóstolhatunk a mérnöki munkába, tapasztalatot szerzünk és nem utolsósorban fizetést is kapunk. Mindenképp Kaposváron szeretnék majd munkát vállalni az egyetem elvégzése után, itt képzelem el a jövőm. Emellett a város a Kaposvár Számít Rád Ösztöndíjprogram keretében havi 75 ezer forintos ösztöndíjjal támogatja a mérnökhallgatókat. A juttatást immár a pedagógushallgatókra is kiterjesztették. Ez hatalmas segítséget jelent nemcsak az egyetemistáknak, hanem családjaiknak is.

- Úgy látjuk, hogy a Covid és az energiaválság is változást hozott: felértékelődött a vidéki élet, a vidéki felsőoktatás - jegyezte meg Vörös Péter főigazgató. - Kaposváron az országos átlagnál alacsonyabb a kollégiumi költség, ahogy az albérletek ára is. Utóbbira ráadásul csak kevesen szorulnak rá, hiszen szinte minden jelentkezőnek tudunk kollégiumi helyet biztosítani. Ráadásul a Kaposvári Campus infrastruktúrája országosan is kiemelkedő. Minden, amire a hallgatónak szüksége van, egy helyen megtalálható.

Az idén komoly változások történtek a felvételi eljárásban, most sokkal könnyebb bekerülni a Kaposvári Campus képzéseire.

- A campuson nem kérünk az idén emelt érettségit, a felsőoktatási szakképzésekre továbbra is 240 ponttal, alapképzésekre, osztatlan képzésekre 280 ponttal lehet bejutni, kivételt képez a gazdaságtudományi terület, ahol az ösztöndíjas képzésre a korábbi 400 pont helyett 320 ponttal már felvételt lehet nyerni - folytatta a főigazgató. - A pedagógia szakok pontszámát is lejjebb vittük, a korábbi 280 pont helyett 260 pontra.

Nem elég azonban bekerülni egy egyetemre, bent is kell maradni! A MATE Kaposvári Campusa országosan is kiemelkedő adatokkal büszkélkedhet a lemorzsolódás tekintetében.

- Szerencsére itt kevesen kényszerülnek elhagyni a szakjukat, az intézményt. Nagyon erős diákjóléti szolgáltató rendszer működik, tanulmányi, szociális és mentálhigiénés problémák esetén is képzett szakemberek segítene. Kis campus lévén a légkör pedig valóban családias, a hallgatók tulajdonképpen személyre szóló támogatást kaptak az oktatóktól, a Tanulmányi Osztály munkatársaitól – mutatott rá a főigazgató.

A családiasság és a 21. századi, modern tudás kéz a kézben jár a MATE Kaposvári Campusán. A hallgatók naprakész ismereteket kapnak, a friss kutatási eredmények azonnal beépülnek a tananyagba. Emellett kiváló laborhálózattal, tangazdasággal és duális partnerekkel rendelkezik az intézmény.

- Ahogy egyik volt hallgatónk is fogalmazott: praktikus választásnak indult, élete legjobb döntése lett a Kaposvári Campus. Ezért is bízunk benne, hogy az idei felvételi során minél többen választják majd a MATE Kaposvári Campusát, amely garantáltan többet ad, mint azt elsőre bárki is gondolná – hangsúlyozta Vörös Péter campus-főigazgató. A részletekről a kaposvar.uni-mate.hu, valamint a felvi.hu oldalon lehet tájékozódni.