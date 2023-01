A környékbeli fiatalok figyelmét hívja fel a Ferrokov Vas és Fémipari Kft. arra, hogy megfelelő szakmai körülmények között kiváló képzést, álláshelyeket és lakhatást biztosít az érdeklődő pályakezdők számára. A vállalat célja egy olyan hatékony, folyamatosan fejlődő szervezet kialakítása és fenntartása, ahol modern gyártástechnológiával/gépparkkal bíró környezetben a legmagasabb minőségben tudja kiszolgálni külföldi és belföldi partnereit. Ennek érdekében évről évre nagy mértékű telephelyi, illetve gépi beruházásokat is eszközöl. A CNC gépkezelő és egyéb gépkezelő, hegesztő, lakatos, horganyzós és csomagoló munkakörök rendszeresen elérhetőek az érdeklődők számára, de a Ferrokov Kft. igény esetén akár tanulókat is foglalkoztat, akiknek később biztos munkalehetőséget nyújt. A lakhatás biztosítására az üzem közvetlen közelében néhány éve munkásszálló került kialakításra annak érdekében, hogy a távolabbról érkezők munkavállalását a cég elősegítse, de minden nap saját buszjáratot is indít a térségbeliek munkábajárását megkönnyítendő. – Nálunk a tanulók meg tudják szerezni azt a gyakorlatot, amellyel egyből elhelyezkedhetnek a Ferrokov-csoportnál – mondta Talián Bálint, a cég ügyvezetője. – Versenyképes fizetést, biztos hátteret, előrelépési lehetőséget, és a magunk, illetve a partnereink által szerveztt tanfolyamokon folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk. A nálunk megszerzett tapasztalattal akár vezetői pozícióba is lehet kerülni. A segesdi cég már több mint 35 éve jelen van a hazai és a globális piacokon, elsősorban acélszerkezetek gyártásával, azok felületvédelemmel történő ellátásával foglalkozik. A növekedés folyamatos, a 2022. évet a cég fenállásának eddigi rekordforgalmával zárta. Főként a nyugat-európai építő-, valamint energiaiparba szállít be, de az általa gyártott alkatrészek agráriparban, közlekedésiparban, járműiparban és egyéb gépipari szegmensekben is megjelennek, akár a tengerentúlon is. A cég rendkívül fontosnak tartja a folyamatos innovációt, ezért lézervágási technológiáját, robottechnológiáját, valamint mérnöki kapacitásait folyamatosan, nagy léptékben fejleszti.