A gépészmérnökként közvetlenül az egyetem elvégzése után került a Ferrokov Kft.-hez Gelicz József, s immár 28 esztendeje dolgozik az acélszerkezet-gyártással foglalkozó segesdi vállalatnál. Termelési igazgatóként azt vallja, hogy folyamatos innovációra van szükség ahhoz, hogy gazdaságosan garantálni tudják a minőségi termékgyártást.

Segesd – 1995. május másodika óta dolgozom a Ferrokov Kft.-nél, az egyetem elvégzése után kerültem az acélszerkezet-gyártással foglalkozó vállalathoz és 28 éve tevékenykedek itt – mondta el Gelicz József, a Ferrokov Kft. termelési igazgatója. Gödöllőn végzett mezőgazdasági gépészmérnökként, a segesdi vállalat az első munkahelye.

– Mindössze egy óriási mobiltelefonunk volt, vezetékes vonallal sem rendelkeztünk akkoriban. Az elmúlt évtizedekben óriási fejlődésen ment át a vállalat, ahol a kezdetekkor 90-en, jelenleg 250-en dolgoznak – mesélt a kezdetekről Gelicz József. Kiemelte: évtizedek óta azon dolgoztak, hogy modernizálják gépparkjukat. Uniós és hazai támogatások segítségével folyamatosan fejleszthettek. 2010 óta közel hárommilliárd forintot fordítottak beruházásra: új csarnokot építettek, meghonosították a robottechnikát, s a segesdi acélszerkezeti üzemüket is bővítették.

A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén egy telephelyet is kialakítottak, ahol további 40 főt foglalkoztatnak. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szakmai utánpótlás biztosítva legyen, képeztünk minőségi hegesztőket, rendelkezünk tanműhellyel és azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok nyitottak a gépészeti szakmák iránt, vonzza őket a 3-dimenziós modellezés, a számítógépes rajzolás vagy a modern CNC gépek kezelése – emelte ki a termelési igazgató. Szerinte minden vállalatnak áldozni kell arra, hogy saját dolgozóikat folyamatosan képezzék.

A legelső időkben mindössze egy számítógépük volt, ma már elképzelhetetlen, hogy egy beszerzőnek, minőségellenőrnek nincs saját komputere. – A mai technikával száguldani a huszonéveseknek is kihívás, de igyekszünk haladni a korral és használni kell az újdonságokat, mert nagyon sok hasznos dolgot tudunk beleépíteni a termelésbe – emelte ki a termelési igazgató.

– Sokat költöttünk arra, hogy a legmodernebb gépparkot alakítsuk ki, ezáltal meg tudtuk tartani a fiatal szakembereket is és garantálni tudtuk a minőségi termékgyártást mind a hazai, mind a külföldi partnereink számára – mondta el Gelicz József. Megrendeléseik többsége az uniós országokból érkezik, de egyre több acélszerkezet utazik Amerikába, keleti államokba/térségbe, Ausztráliába, Dél-Amerikába, Közel-Keletre.

– A legnagyobb vevőink világcégek, mint például az energiaipari óriásvállalat vagy egy neves osztrák zsaluzástechnikai cég is partnerünk, rajtuk keresztül a világ minden pontjára eljutnak termékeink – mondta büszkén a termelési igazgató. A 2022-es év nem volt könnyű a segesdi vállalatnak sem, de 2023 is tartogat számukra kihívásokat.

– A vevőink megszokták az árbiztonságot, félévente fél vagy egy százalékkal emeltünk és nem könnyű elfogadtatni, hogy két- vagy háromhetente új árlistát kapnak, de a megnövekedett energiaárak és logisztikai költségek miatt az előző évek árait nem tudjuk tartani – mondta el a termelési igazgató.

A nehézségek ellenére, ha újra választhatna, akkor is ezt az utat járná be. – Az ember életében mindig van egy kis sorsszerűség, igyekszem örömmel végezni a munkámat és megfelelni a kihívásoknak, persze mint mindenkit, engem is ér stressz, de ezen túl kell lendülni és mikor visszanézek, hogy honnan indultunk és most hol vagyunk, örülök, hogy részese lehetek ennek az óriási fejlődésnek és úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk.