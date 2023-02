Korábban gépbeállítóként és operátorként is dolgozott, jelenleg pedig a Mersen-csoport által tulajdonolt kaposvári Fusetech Kft. minőségirányítási vezetőjeként tevékenykedik. Kocsis Péter jelenlegi pozíciójában megtalálta a számításait, ám a jövőre nézve is határozott céljai vannak. A szakember vezetőként folyamatosan képzi magát, az élethosszig tartó tanulás erejében hisz.

Kocsis Péter egykor diploma nélkül lépte át a munkaerőpiac küszöbét, ám idővel úgy érezte, szeretné bővíteni tudását. Műszaki menedzserként szerzett felsőfokú végzettséget a Budapesti Műszaki Főiskolán 2012-ben, majd a Videotonnál helyezkedett el logisztikai asszisztensként. Nem sokkal később feleségével Hollandiába költözött, családalapítás szándékából két év után hazatértek. Azt követően végezte el a Pannon Egyetem autóipari minőségbiztosítási szakmérnöki képzését, melynek révén biztos alapokra építette szakmai fejlődését.

– 2016-ban újra a Videoton Elektro-Plast Kft.-nél helyezkedtem el SQA mérnöki pozícióban, melynek keretein belül beszállítói reklamációkkal foglalkoztam – mondta Kocsis Péter. – Egy év múlva, 2017 nyarán kineveztek a cég minőség­irányítási vezetőhelyettesének, ami hatalmas lépés volt az életemben. Sokat tanultam Toldi Árpádtól, akkori felettesemtől, azt gondolom, neki is köszönhető, hogy ma helyt tudok állni a munkámban.

Nem egészen három évvel később Kocsis Péter a Videoton gyári minőségbiztosítási vezetője lett, továbbá megbízták egy új dokumentációs szervezet létrehozásával, illetve a vállalat dokumentációs folyamatainak kialakításával. A Fusetech Kft.-hez tavaly augusztusban érkezett a szakember, ahol azóta minőségirányítási vezetőként dolgozik. Mint mondta, minden lépcsőfoknak fontos szerepe volt, melyek a mai pozíciójáig vezettek. Úgy véli: vezetőként az embernek szüksége van egyfajta intuíciós képességre, de legalábbis preventív, megelőző módon kell gondolkodnia a vállalat jövőjével kapcsolatban. Szüntelenül figyelnie kell tehát arra, hogy milyen kihívások előtt állhat a cég a jövőt illetően. – Fontos persze az is, hogy elérhető célokat tűzzünk ki magunk elé – tette hozzá a szakember. – Vezetőként törekedni kell a munkatársakkal szembeni empátiára, ugyanakkor határozott fellépésre is szükség van.

Kocsis Péter a Fusetechnél azon dolgozik, hogy megtartsa, s tovább fejlessze azt a csapatot, mellyel megfelelhetnek a jelenkor, illetve a vállalati partnerek követelményeinek. Úgy véli: vezetőként olykor mentorszerepet is be kell tölteni, motivációt kell biztosítani a kollégáknak. A siker számára a vásárlói elégedettségben mutatkozik meg, hiszen az a fejlődés egyik fokmérője is. A szakmai sikerei mögött felesége, kislánya, illetve kisfia nyújt feltöltődést számára. A családi programok mellett a futball kapcsolja ki, megyei második osztályban rúgja a bőrt.