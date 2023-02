1968-ban a Fejér vármegyei Besnyőn született, ahol egyetlen munkaadó a helyi termelőszövetkezet volt, és ez meghatározta a pályaválasztását. A kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakközépiskolába járt, ahol állattenyésztőnek tanult. Itt találkozott először a „somogyinak lenni” életérzéssel, a somogyi önazonulás tudatával. Keszthelyen általános agrármérnöki végzettséget szerzett állattenyésztőként szarvasmarha szakon. Kezdettől a mezőgazdasági szférában dolgozott, és pályája úgy alakult, hogy 2006-ban került az akkor privatizált Dráva Coop Zrt.-hez termelési vezetőként.

Az elmúlt 17 év a vállalat teljes átszervezésével járt, ezalatt a közvetlen munkairányítói szerepkörtől kissé már eltávolodott, a feladata inkább az 50 alkalmazott munkájának integrálása lett.

– A munkaköröm termelési igazgatóként körülbelül olyan, mint az uradalmi gazdatiszté volt egykor – mondta Rideg Gábor. – Számadó szerepet töltök be, viszonylag nagy önállósággal. Ez nagy felelősséget jelent, mert háromezer hektár szántón és 600 hektár erdőterületen gazdálkodunk. A cég tavaly megközelítőleg 3 milliárd forintos árbevételt ért el, és az elmúlt években egy biztos jövedelmezőségi szintet hozott, amelyhez a kollégáimtól és a tulajdonosunktól is minden segítséget megkapok. Ez az esedékes beruházásokat, és a közép-hosszú távú fejlesztéseket is érinti.

Társaságuk elsődleges célja az lett, hogy minél hatékonyabb formában tudjanak működni, s ezzel az agrárium előtt álló olyan modern kihívásokra is megfeleljenek, mint a precíziós gazdálkodás, a digitalizáció, a munkaerő csökkenése, és a kisebb kereslet főként az állattenyésztési termékek iránt.

A Dráva-Coop Zrt.-nél már a jövő struktúráját szervezik, és ehhez jól passzol, hogy Rideg Gábor általában struktúrákban, egy szervezet mentén gondolkodik, amelyben mindenki megtalálja a saját helyét, a munkáját és az érdekeltségét. Így minden könnyebben megy a hétköznapokban.

2014-ben a Barcs és térsége vállalkozói egyesület elnökévé választottak, ahol társadalmi funkciót tölt be.

– A helyi vállalkozók bíztak meg azzal a feladattal, hogy egy szervezetbe tömörülve a közös érdekeinket és szándékainkat közvetítsem a külvilág felé, legyen szó akár a kapcsolattartásról egy hivatallal, az önkormányzatokkal, a sajtóval vagy a társadalom bármely rétegével – folytatta a termelési igazgató. – Itt is az a cél mozgat, hogy a közel 70 fős tagság a tevékenységem által minél szorosabban szerveződjön, és ezzel segítsük egymás boldogulását.

Felesége fodrász végzettségű, gyakorolja is a szakmáját, de évtizedek óta kémiát és anyagismeretet oktat a műszaki diplomájával egy pécsi szakközépiskolában. Két felnőtt fiuk van. A nagyobbik 31 éves ügyvéd-közgazdász, követeléskezeléssel foglalkozik, és PHD-hallgatóként a mesterséges intelligenciák jogi környezetét igyekszik vizsgálni és kialakítani. A kisebb gyermeke 29 éves, Dániában végzett marketing és kereskedelmi szakon, jelenleg egy magán­egészségügyi intézményben a kliensekkel foglalkozik a szakterületén.

– Már nagyon régóta közös hobbink a feleségemmel együtt a lakókocsis utazás, főként az országhatáron belül, de esetenként azon kívül is. A koronavírus-járvány alatt fedeztem fel igazán a Dráva vidékének természeti szépségeit, bár mindig is a szemem előtt volt. Kialakítottunk egy kis pihenőhelyet, ahol csónakázással, időnként horgászattal töltöm az időt. A másik régóta tartó szerelem nálam a főzés világa, ebben érdekel a nemzetközi konyha is, a belföldi és külföldi a gasztronómia ötvözése, és legújabban a Dráva menti ételkészítési hagyományok.

Célja, hogy a céget mindig biztonságba tudja, és rendszerint már a következő években gondolkodik, amire gondosan és elővigyázatosan fel kell készülni. A magánéletben a következő várt életszakasza az lesz, hogy nagypapaként az unokákkal foglalkozzon.