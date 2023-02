A Balaton Agrár Zrt.-ben modern gépekkel és technológiával dolgoznak, a gazdaság teljes területén precíziós gazdálkodást folytatnak. Tavaszi József elnök-igazgató fontos célja a gazdaság fejlődése és a minél szélesebb társadalmi szerepvállalás.

Tavaszi József, az Ordacsehi Balaton Agrár Zrt. elnök-igazgatója és tulajdonosa életében mindig is két célt tartott fontosnak. Az első, hogy az a gazdaság, amelyben 43 éve gyakornokként kezdett, állandóan fejlődjön, növekedjen, s biztos egzisztenciát biztosítson az ott dolgozóknak. A rendszerváltáskor lett az akkor csődhelyzetben lévő gazdaság elnöke. Harminckét év alatt folyamatosan megújultak, mindig építkeztek, új szárítót, vetőmagüzemet, tárolócsarnokokat, vendégházat, apartmanokat hoztak létre és folyamatosan műszaki fejlesztéseket valósítottak meg.

– Tavaly felújítottuk az irodaházunkat, amely modern munkakörnyezetet biztosít a munkatársak számára – közölte. – Jelenleg a legmodernebb gépekkel és technológiával dolgozunk. Egyik fő tevékenységünk a szántóföldi növénytermesztés, ahol a már izolációs távolsággal lefedhető területek jelentős részén vetőmag-előállítás történik. Az egész felületen precíziós gazdálkodást folytatnak, ahol a gépek műholdvezérléssel, táblaszinten, a talaj minőségétől függően változtatják a kijuttatott műtrágya, vetőmag és növényvédő szer mennyiségét.

A növénytermesztésben a társaság jövőbeni célja az öntözés kialakítása, amellyel eljutnak a legmagasabb termeléstechnológiai szinthez. Másik meghatározó tevékenység a szőlőtermesztés, melyben a régi, korszerűtlen ültetvényeket kivágták és a teljes felületet korszerű fém támrendszerrel és fajtaösszetétellel újratelepítették.

Jelenleg közel egymilliárd forint értékű szőlőfeldolgozó üzemet hoznak létre ötvenszázalékos állami támogatással. Ezzel a fejlesztéssel a Boglári borvidék egyik legkorszerűbb borászati üzemét valósítják meg. Így a szőlőtermesztési ágazat magasabb hozzáadott értékű terméket előállítva komplexé válik. A harmadik tevékenység az integráció, melynek biztonságos hátterét megteremtették a korszerű szárítóval, vetőmagüzemmel és a 25 ezer tonnás tárolókapacitással; az összes saját termelésű és felvásárolt terményt el tudják raktározni, így nincsenek eladási kényszerben. Az elnök azt mondta: a fő tevékenységeken túl minden olyan feladattal foglalkoznak, ami a vidékhez kötődik. Így többek közt falusi vendéglátás, turizmus, apartmanok bérbeadásán kívül vadászattal is.

Második céljuk a minél szélesebb körű társadalmi szerepvállalás.

Tavaszi József szerint minden vállalkozónak, akinek kellő jövedelme van, nemcsak lehetősége, de kötelessége is a közösség érdekében cselekedni. Alapító és jelenleg is aktív tagja a Kaposvári Rotary Clubnak. Közvetlen környezetében több jótékonysági szervezetet, intézményeket, közösségeket is támogat, a Lions Clubot, valamint a Máltai Szeretetszolgálatot is. S komolyzenei koncerteket szervez az ordacsehi templomban azért, hogy akiknek nem áll módjukban rendezvényekre, koncerttermekbe elmenni, ők is átélhessék helyben a komolyzene élményét. A legutóbbi ilyen eseményt advent utolsó vasárnapján tartották egy gyönyörű hárfakoncert keretében, amely méltó ráhangolódása volt a szenteste ünnepének.

Tavaszi József tavaly lett hatvanöt éves, nyugdíjaskorú. A dátum közeledtével szám­adást tett az életéről, s két csodás emberi helyzettel szembesült.

– Annak a gazdasági társaságnak vagyok a tulajdonos-vezetője, ahonnan édesapám is nyugdíjba vonult – mondta. – A második, hogy azt az üdülőt építettük újjá, ahonnan az édesanyám nyugdíjba vonult. Az épület, melyet eredetileg 1914-ben építettek, a Zichy-birtok része volt, a felújítás után az épületben színvonalas kulturális és zenei programoknak kívánunk helyet biztosítani. Ez a felismerés csodálatos érzéssel tölt el.